La langue écrite est une méthode imparfaite pour les affaires compliquées et complexes de la communication, où les expressions faciales, les gestes et les sons vocaux transmettent des océans de sens et de sous-texte – pour ceux, au moins, qui peuvent les lire.

En termes simples, ils correspondent à l’intention et à l’émotion de l’affiche. On pourrait utiliser «/ srs», abréviation de «sérieux», pour exprimer une affection sincère pour un béguin pour la culture pop.

Sur Twitter, les utilisateurs rencontrent souvent des fragments de texte dépouillés de leur contexte par le maelström algorithmique, obligeant les lecteurs à interpréter le ton de déclarations telles que « Harry Styles pourrait me renverser avec un bus et je vous dirais merci. »

L’interprétation d’un texte peut être frustrante pour quiconque en ligne, mais l’est particulièrement pour les utilisateurs neurodivergents – une large catégorie qui peut faire référence aux personnes présentant une gamme de différences neurologiques, y compris les troubles du spectre autistique et la dyslexie. Certaines personnes neurodivergentes disent avoir du mal à déchiffrer les indices subtils associés au sarcasme ou au flirt, en particulier, et sont des passionnés d’indicateurs de ton.

Cette année, des idées et des arguments sur les indicateurs de ton ont généré une conversation tentaculaire et passionnée en ligne. Certaines personnes les trouvent absurdes, tandis que d’autres évangélisent farouchement leur importance. Il s’agit d’une dynamique commune avec les tendances linguistiques émergentes liées à l’accessibilité et à la vulnérabilité (déclencheurs d’avertissement, par exemple, et partage de pronoms). Même parmi les partisans, il y a un large débat sur ce que devrait être leur portée.

Les indicateurs de tonalité sont les plus populaires au sein de certaines communautés Twitter et Tumblr de jeunes ayant des intérêts communs dans la représentation identitaire, le fandom d’anime et de K-pop, l’esthétique des twee et la sensibilité aux problèmes de santé mentale et de genre. C’est un milieu où l’inclusivité est considérée comme une vertu primordiale. Ces personnes utilisent et aiment les indicateurs de tonalité parce qu’elles veulent aider les autres à vivre de meilleures expériences en ligne.

Ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs ont publié des listes contenant des dizaines d’indicateurs de ton allant de «/ j = blague» à «/ lh = léger» et «/ nsx = intention non sexuelle».