Indicateur de pourcentage de batterie ajouté à l’iPhone 13 mini, l’iPhone 12 mini, l’iPhone XR et l’iPhone 11 avec iOS 16.1

Apple a apporté l’indicateur de pourcentage de batterie sur l’iPhone 13 mini, l’iPhone 12 mini, l’iPhone XR et l’iPhone 11 avec iOS 16.1, qui est désormais disponible pour télécharger des activités en direct étendues à des applications tierces, introduisant la charge d’énergie propre sur iPhone dans le US, ajoutant la prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, et plus encore.

Apple a ramené l’indicateur de pourcentage de batterie sur iPhone avec iOS 16indiquant le pourcentage de batterie dans la barre d’état de l’iPhone, à l’exception de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone XR et de l’iPhone 11, qui manquaient cette fonctionnalité jusqu’à présent.

Jusqu’à la mise à jour d’aujourd’hui, Apple n’a montré aux utilisateurs de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone XR et de l’iPhone 11 qu’une représentation visuelle du niveau de la batterie plutôt qu’un pourcentage exact, les utilisateurs devant balayer vers le bas pour ouvrir le centre de contrôle pour voir le pourcentage dû au manque d’espace dans la barre d’état de l’iPhone en raison de l’espace occupé par le système de caméra TrueDepth sur les appareils plus petits.

Désormais, l’iPhone affichera le pourcentage de batterie disponible dans la barre d’état, la couleur de l’indicateur de pourcentage changeant dynamiquement en fonction du fond d’écran de l’utilisateur, et si l’utilisateur charge ou non son iPhone ou a activé le mode faible consommation.

Comment voir le pourcentage de batterie de l’iPhone dans iOS 16

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur l’option Batterie

Activez la bascule de pourcentage de batterie

