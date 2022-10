India’s Wire dit avoir été “trompé” par un membre du personnel dans des articles sur Instagram

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI – The Wire, une agence de presse indienne qui a publié – et retiré – des histoires sensationnelles ce mois-ci sur Instagram et un responsable du parti au pouvoir en Inde, a déclaré jeudi qu’elle avait été trompée par l’un de ses propres employés dans l’un des scandales les plus bizarres frapper le journalisme indien depuis des années.

Cela équivalait à un mea culpa humiliant. Mais pour le Wire, la journée est allée de mal en pis.

Quelques heures plus tard, Amit Malviya, un responsable du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde, qui faisait l’objet du reportage de Wire, a dit il intenterait des poursuites civiles et pénales contre le Wire pour avoir publié «des documents falsifiés dans le but de calomnier et de ternir ma réputation».

Les développements ont mis en évidence la controverse croissante – et les nouveaux risques financiers et juridiques – auxquels est confronté un groupe médiatique minuscule mais pugnace qui a combattu le gouvernement indien pendant des années et se bat maintenant pour sauver sa crédibilité journalistique.

Dans un communiqué, le rédacteur en chef du Wire, Siddharth Varadarajan, a laissé entendre, sans apporter de preuves, que sa publication pourrait avoir été victime non seulement d’un employé voyou, mais aussi d’un complot plus vaste.

“La question de savoir si la personne qui a apporté tout le matériel à The Wire nous a trompés à la demande de quelqu’un d’autre ou a agi de son propre chef sera soumise à une procédure judiciaire en temps voulu”, a-t-il déclaré. “L’intention malveillante de discréditer The Wire est évidente.”

The Wire a d’abord fait l’objet d’un examen minutieux le 10 octobre après avoir publié ce qui semblait être une bombe : des documents internes divulgués à partir d’Instagram, selon le Wire, ont montré que le service de médias sociaux appartenant à Meta, le géant de la Silicon Valley, avait accordé à Malviya des pouvoirs extraordinaires pour censurer les publications Instagram.

Les anciens employés de Meta, des observateurs en Inde et dans la Silicon Valley, et Meta lui-même ont largement critiqué le rapport. The Wire a doublé et a publié un suivi affirmant qu’il avait obtenu un e-mail Meta interne accablant. L’authenticité de cet e-mail a également été remise en question.

Enfin, le Wire a publié un autre suivi contenant ce qu’il prétendait être des preuves techniques compilées par Devesh Kumar, un employé informatique de l’entreprise qui a également contribué au reportage. Mais ce rapport contenait également ce qui semblait être de fausses preuves, selon des experts techniques, ce qui a accru les soupçons sur Kumar.

La semaine dernière, le Wire est revenu sur ses articles et a ouvert un examen interne de ses processus de reportage et de rédaction. Dans des interviews, Varadarajan a reconnu des incohérences dans le travail de Kumar mais s’est arrêté avant d’accuser son employé de fabrication.

Dans ses excuses publiques publiées jeudi, le Wire a déclaré qu’un membre anonyme de son personnel avait trompé l’organisation et que l’agence de presse manquait d’expertise et de rigueur éditoriale pour vérifier les articles techniques.

“Les preuves techniques complexes – qu’elles soient apportées par quelqu’un qui fait partie de la salle de rédaction ou un pigiste – et tous les processus de vérification qui impliquent des compétences techniques, doivent être contre-vérifiés par des experts indépendants et réputés dans le domaine”, a déclaré Wire. “Si nous l’avions fait avant la publication plutôt qu’après coup, cela aurait assuré que la tromperie à laquelle nous avons été soumis par un membre de notre équipe d’enquête Meta a été repérée à temps.”

Cet employé n’est plus associé à l’entreprise, ajoute le communiqué.