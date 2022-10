Indianapolis Colts contre Denver Broncos cotes, tendances, choix – Shaw Local

Les Broncos de Denver chercheront à rebondir après une défaite difficile contre les Raiders alors qu’ils accueillent les Colts d’Indianapolis en difficulté.

Après une victoire contre les Chiefs de Kansas City, les attentes étaient élevées pour un match à domicile contre les Titans du Tennessee. Cependant, les premiers revirements ont condamné les Colts, car l’équipe était en baisse de 24-3 à la fin de la première mi-temps. Un problème majeur était l’incapacité de courir le ballon, car le porteur de ballon vedette Jonathan Taylor n’avait que 42 verges en 20 courses, son plus bas total de courses en un seul match depuis son année recrue contre le Tennessee.

Denver cherchera également à rebondir après une défaite, alors que les Broncos ont perdu contre les Raiders à Las Vegas. La principale nouvelle de ce match était le porteur de ballon vedette de deuxième année Javonte Williams s’est déchiré le ligament croisé antérieur et est absent pour la saison. Cela obligera le quart-arrière Russell Wilson à lancer davantage le ballon et rendra plus difficile pour Denver de comprendre ses problèmes de zone rouge.

Césars Sportsbook répertorie les Broncos comme favori à 3 points avec un over / under de 42,5.

Examinons de plus près les probabilités et les tendances :

Indianapolis Colts vs Denver Broncos

Heure/Télé : 19h15 jeudi, Amazon Prime

Écart de points (de Caesars Sportsbook): Denver -3

Ligne d’argent : Indianapolis +150, Denver -178

Plus/moins : 42,5

Une analyse: Pour gagner dans la NFL, les équipes doivent être efficaces dans la zone rouge, et les Broncos n’ont tout simplement pas été assez bons. Entrant jeudi soir, Denver a marqué des touchés sur seulement 30% de ses entraînements en zone rouge, ce qui est le dernier de la NFL avec une large marge (San Francisco est 31e à 40%). Avec Williams absent, cela élimine l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’équipe. Melvin Gordon est maintenant le meilleur rusher de Denver, mais il a à peine une moyenne de 34 verges par match.

Les blessures vont également jouer un rôle sur une courte semaine pour les Colts, car Taylor est aux prises avec des problèmes de cheville. Bien que l’on s’attende à ce qu’il joue, cela pourrait mettre une pression supplémentaire sur le quart-arrière Matt Ryan, qui a été terrible pour commencer l’année. Il a tâtonné le ballon neuf fois en quatre matchs, au rythme d’un record de 38 échappés (Kerry Collins / Daunte Culpepper partagent la marque ignominieuse à 23 ans). Il a également lancé cinq interceptions et n’est pas en phase avec le personnel offensif. Avec un Taylor limité, les Broncos s’imaginent charger la surface régulièrement avec huit ou neuf défenseurs.

Les matchs de jeudi soir sont connus pour être à faible score, comme en témoigne la victoire 27-15 de Cincinnati la semaine dernière. Trois jours, c’est difficile de trouver un plan de match offensif, et aucune de ces infractions n’est au niveau de Miami ou de Cincinnati. Cela a fait un slugfest à faible score.

Prédiction: Denver 21, Indianapolis 17