Indianapolis Colts 12-9 Denver Broncos: Matt Ryan surmonte Russell Wilson en prolongation pour la victoire des Colts après la lutte des deux infractions | Nouvelles de la NFL

Russell Wilson et les Broncos de Denver ont perdu deux matchs de suite pour s’asseoir 2-3 cette saison

Stephon Gilmore a repoussé la passe de Russell Wilson à Courtland Sutton dans la zone des buts sur la quatrième et la première de la ligne des cinq verges pour assurer une victoire âprement disputée 12-9 en prolongation pour les Colts d’Indianapolis contre les Broncos de Denver jeudi soir.

Histoire du jeu

Dans un concours à faible score dans lequel les deux infractions ont montré pourquoi ils sont actuellement classés derniers (Colts) et troisièmes derniers (Broncos) dans la NFL en termes de score, les quatre buts sur le terrain de Chase McLauglin – dont un gain de 48 verges en OT – a finalement prouvé la différence.

Gilmore a également intercepté une passe de Wilson au quatrième quart – troisième et quatrième de la ligne des 13 verges, destinée à Jerry Jeudy dans la zone des buts – pour aider à mettre en place le placement égalisateur de McLauglin à partir de 31 verges avec cinq secondes à jouer.

Les Colts ont remporté le tirage au sort des heures supplémentaires et Ryan les a de nouveau poussés à portée de but, mais Wilson a eu la chance de gagner le match pour les Broncos avec un TD lors du trajet suivant, seulement pour que Gilmore revienne avec l’intervention cruciale – cette fois, le demi de coin vétéran a raté sa passe.

C’est le premier match de l’histoire de la NFL qui oppose deux quarts avec au moins quatre apparitions au Pro Bowl chacun, mais sans aucun touché.

Matt Ryan a été 26 sur 41 passes, pour 251 verges, alors qu’il a remporté la victoire des Colts (2-2-1) malgré deux interceptions entre les mains de la sécurité Caden Sterns, tâtonnant pour la 10e fois cette saison et se faisant limoger six fois, le portant à 21 sur l’année jusqu’à présent.

Russell Wilson est allé 21 en 39, pour 274 verges et deux interceptions alors que les Broncos (2-3) ont perdu une deuxième ligne droite. Brandon McManus a marqué trois buts sur le terrain pour l’équipe, donnant aux hôtes une avance de 6-0 à un moment donné au deuxième quart, mais il a également eu un blocage crucial de 34 verges au début de la seconde période.

Leaders des statistiques

Poulains

Dépassement : Matt Ryan, 26/41, 251 yards, 2 INTs

Rushing: Deon Jackson, 13 courses, 62 verges

Phillip Lindsay, 11 courses, 40 verges

Réception : Alec Pierce, huit attrapés, 81 verges

Broncos

Dépassement : Russell Wilson, 21/39, 274 yards, 2 INTs

Rushing: Melvin Gordon, 15 courses, 54 verges

Réception : Courtland Sutton, cinq attrapés, 74 verges

Résumé de la notation

Résumé de la notation PREMIER QUART Poulains 0-3 Broncos Brandon McManus panier de 33 verges DEUXIÈME QUARTIER Brandon McManus panier de 44 verges Poulains 0-6 Broncos Poulains 3-6 Broncos Chase McLaughlin panier de 52 verges TROISIÈME QUART Poulains 6-6 Broncos Chase McLaughlin panier de 51 verges Poulains 6-9 Broncos Brandon McManus panier de 45 verges QUATRIÈME TRIMESTRE Poulains 9-9 Broncos Chase McLaughlin panier de 31 verges AU FIL DU TEMPS Poulains 12-9 Broncos Chase McLaughlin panier de 48 verges

Ce qu’ils ont dit… “C’était un jeu difficile”

Le quart-arrière des Cols, Matt Ryan : “C’était juste une sorte de match difficile. Nous devons certainement mieux jouer, mais je suis fier des gars. Les victoires sont ce dont nous avons besoin.

“Nous sommes en plein dans le mélange … Je pensais que les deux entraînements à la fin montraient beaucoup de courage. Vous continuez simplement à vous battre – et cela aide que notre défense ait joué les lumières.”

Le quart-arrière des Broncos, Russell Wilson : “C’est très simple : à la fin de la journée, je dois être meilleur.

“Je dois mieux jouer. J’ai laissé tomber l’équipe ce soir. Une chose que je sais sur moi-même, c’est que je vais répondre.”

Et après?

Est-ce que le Cowboys de Dallas (3-1) s’ajoutent à leur séquence de trois victoires consécutives alors qu’ils rendent visite au champion en titre du Super Bowl Rams de Los Angeles (2-2) dans le cadre du double en-tête de la NFL dimanche en direct sur Sky Sports lors de la cinquième semaine.

Les Cowboys (3-1) affrontent une équipe des Rams (2-2) cherchant à aborder un début incohérent dans la défense de leur titre et désireux de rebondir après une défaite face à leurs rivaux de la NFC West, les 49ers de San Francisco, lundi soir. L’action à Los Angeles débute à 21h25, dimanche, en direct sur Sky Sports NFL.

Avant cela, le triple en-tête de la NFL dimanche démarre avec une bataille de rivalité de division entre les Dauphins de Miami (3-1) et Jets de New York (2-2) en AFC Est – coup d’envoi, 18h.

Pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football pour une bataille AFC Nord entre les Corbeaux de Baltimore (2-2) et Bengals de Cincinnati (2-2), les champions en titre de la conférence AFC accueillant Lamar Jackson et co dans leur bâtiment – le coup d’envoi est à 1h20, tôt le lundi matin.

