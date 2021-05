Indianapolis 500: Quand regarder les essais, les qualifications et la course ovale épique en direct sur Sky Sports F1

L’un des plus grands événements du sport automobile démarre cette semaine alors que les équipes et les pilotes descendent dans le célèbre Brickyard pour les préparatifs de l’Indianapolis 500 – et Sky Sports F1 est votre maison pour toute l’action épique.

Mai est un mois exceptionnel sur Sky F1 avec le GP de Monaco le 23 mai avant l’Indy 500 ultra-rapide – surnommé le « plus grand spectacle de la course » – le 30 mai, bien que la pièce maîtresse ovale ressemble plus à un événement de deux semaines en tant que pratique. et les qualifications commencent la semaine avant la course intense de 500 milles et 200 tours.

La pratique d’ouverture est en direct sur la chaîne de 15h le mardi 18 mai – le premier de six jours consécutifs d’action pour voir qui parmi les 35 pilotes a l’air compétitif.

Il y a aussi des séances d’entraînement ce mercredi, jeudi et vendredi avant qualifiante commence le Samedi 22 mai – le même jour que la fusillade du GP de Monaco.

Les positions cruciales sont ensuite déterminées en Séances de qualification de dimanche, avec Fast Nine Qualifying à 19h30.

La dernière séance d’essais – baptisée «Carb Day» – a lieu le vendredi 28 mai et est également en direct sur Sky F1 à partir de 16 heures alors que les pilotes et les équipes se préparent pour la course deux jours plus tard.

La préparation prolongée de Sky F1 pour le 105e Indianapolis 500 est en cours à partir de 15h45 le dimanche 30 mai avant le début de la grande course à 17h45.

Comment fonctionne la qualification pour l’Indy 500?

Les qualifications débuteront samedi (18h, Sky F1), les 35 inscrits participant tous à une tentative de sceller une place sur la grille haute pour la course

Les positions 10 à 30 sont fixées à partir des qualifications de samedi. Les pilotes de 31 à 35 ans participeront aux qualifications de la dernière chance dimanche (18h, Sky F1). Il n’y a que 33 places pour la course Indy 500, donc les deux pilotes les plus lents sont éliminés.

Les pilotes qui se sont classés du 1er au 9e lors des qualifications de samedi passent aux qualifications Fast Nine dimanche (19h30, Sky F1). Les résultats finaux de cette session ont établi les premières positions de l’Indy 500.

Qui seront les favoris de l’Indy 500?

La saison IndyCar 2021 a connu un début passionnant avec cinq vainqueurs des cinq premières courses. Trois d’entre eux étaient pour les vainqueurs pour la première fois dans Alex Palou, Rinus VeeKay et Patricio O’Ward d’Arrow McLaren.

Colton Herta et le champion en titre d’IndyCar Scott Dixon ont remporté les autres courses, et c’est Dixon qui mène le classement actuel. Il est à la recherche d’une deuxième victoire très attendue en Indy 500, après avoir triomphé pour la dernière fois en 2008.

Les sept derniers lauréats de l’événement participent tous cette année; Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Will Power, Simon Pagenaud, Takuma Sato et Juan Pablo Montoya – le légendaire Colombien qui fait son retour en Indy 500 dans la troisième voiture McLaren, essentiellement en remplacement de Fernando Alonso de l’année dernière.

Montoya a déjà remporté deux Indy 500 auparavant, tandis que le triple vainqueur Helio Castroneves est également un participant cette année.

La livrée de Arrow McLaren pour l’Indy 500 de cette année

Romain Grosjean, bien qu’impressionnant en IndyCar cette saison, ne participe pas.

Les équipes Penske et Andretti ont été des forces de l’Indy 500 ces dernières années et leurs pilotes s’attendront donc à se battre à l’avant, bien qu’il y ait une dynamique croissante pour McLaren, qui a brillé lors de l’événement unique ovale jusqu’à présent cette année.

O’Ward, Montoya et Felix Rosenquist sont leurs pilotes pour l’événement.

Dixon et Palou de Chip Ganassi Racing sont également considérés comme favoris étant donné leur forme de leader du championnat jusqu’à présent cette saison, tandis que les précédents vainqueurs Power, Pagenaud, Sato et Rossi devraient être dans la bataille.

Calendrier complet d’Indianapolis 500 de Sky Sports F1

Mardi 18 mai

15h-19h: Pratique Indy 500

20h-23h: Pratique Indy 500

Mercredi 19 mai

20h30-23h: Essais Indy 500

Jeudi 20 mai

17h-23h: Pratique Indy 500

Vendredi 21 mai

17h-23h: Pratique Indy 500

Samedi 22 mai

18h-19h: Qualifications Indy 500

Dimanche 23 mai

18h-19h30: qualifications de la dernière chance

19h30-21h30: Qualifications Fast Nine

Vendredi 28 mai

16h-18h: Journée Carb – Essais Finaux

Dimanche 30 mai

15h45: montage Indy 500

17h45: L’Indy 500 2021 LIVE!