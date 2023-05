Indiana: Un tout-petit de 3 ans abat un suspect de meurtre et sa propre mère | Nouvelles américaines

Un enfant de trois ans a saisi une arme à feu et a abattu un suspect de meurtre et sa propre mère dans l’État américain de l’Indiana.

Le bambin, qui selon les rapports est un garçon, n’a tiré qu’une seule balle qui a touché à la fois Trayshaun Smith, 23 ans, et la mère du jeune, Jalynn Artis, 21 ans.

Smith a été arrêté par la police à Lafayette après avoir été soigné pour une blessure par balle ne mettant pas sa vie en danger.

Il a été arrêté sur un mandat de meurtre actif qui avait été émis dans le comté voisin de Cook, dans l’Illinois.

Lui et Mme Artis, qui n’a pas non plus été gravement blessée lors de la fusillade, sont amis, selon la police.

Des officiers de Lafayette ont été appelés après un rapport faisant état de deux personnes abattues peu après 20h30 jeudi dernier dans un appartement de la ville.

Smith avait visité la propriété.

Les agents n’ont pas révélé comment l’enfant a eu accès à l’arme ni ce qui l’a amené à tirer avec l’arme.

Le département des services à l’enfance de l’Indiana a été contacté au sujet du jeune qui s’est emparé de l’arme, mais « aucune mesure immédiate n’a été prise », a déclaré le lieutenant Justin Hartman à USA Today.

Lundi matin, il n’y a eu aucune arrestation ou accusation supplémentaire concernant l’accès du tout-petit à l’arme à feu, mais le bureau du procureur du comté de Tippecanoe examine l’affaire, a ajouté le site Web.

Lafayette est à environ 60 miles au nord-ouest d’Indianapolis.