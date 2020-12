Indiana et Purdue s’affrontent sur le terrain de football chaque année depuis 1920.

Maintenant, leur match de rivalité pour le Old Oaken Bucket a été annulé pour la deuxième fois en deux semaines et la troisième fois cette saison. Les directeurs sportifs Scott Dolson et Mike Bobinski ont déclaré que le match de vendredi avait été abandonné en raison des préoccupations persistantes concernant COVID-19[feminine.

Comme nous l’avons déclaré la semaine dernière, nous connaissons l’histoire et la tradition de ce grand jeu de rivalité et tout ce que cela signifie pour nos étudiants, anciens et fans actuels », ont-ils déclaré mardi. «Les deux universités ont travaillé extrêmement dur pour jouer, mais pour le moment, ce n’est tout simplement pas possible.

Le dernier mois de la saison, y compris les matchs de bowling, est susceptible d’être affecté par la pandémie, tout comme l’a été la saison régulière. Environ 125 matchs depuis fin août ont été reportés ou annulés, y compris le Frisco Bowl prévu samedi: SMU a dû se retirer du match à environ 25 miles de son campus de Dallas et son adversaire, UTSA, passe au First Responders Bowl au stade SMUs. 26 décembre contre une équipe à déterminer plus tard.

Dans l’Indiana, l’annulation est survenue au moment même où les chaudronniers (2-4) semblaient prêts à reprendre les activités de football après les avoir interrompus il y a une semaine le même jour que l’Indiana a fait le même pas.

On ne sait pas si l’annulation mettra fin à une année bizarre qui a commencé avec Brohm manquant l’ouverture de la saison après avoir été testé positif pour COVID-19[feminine .

Nous ne cherchions pas dans cette voie », a déclaré l’entraîneur Jeff Brohm lundi lorsqu’on lui a demandé si Purdue pourrait être intéressant de jouer dans un match de bowling puisqu’il n’y a pas de nombre minimum de victoires nécessaires cette saison.

L’annulation est un coup décevant pour les Hoosier (6-1), qui connaissent l’une de leurs meilleures saisons depuis des décennies. Les Hoosiers n’ont pas gagné de match de bowling depuis 1991 et Allen pense que ce serait un bon moyen de conclure une saison historique.

