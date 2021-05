Indiana Pacers vs Washington Wizards: Qui ferait plus de dégâts en tant que huitième tête de série de l’Est? | Nouvelles de la NBA

Il reste une place dans les séries éliminatoires de la Conférence Est et soit les Indiana Pacers ou les Washington Wizards le revendiqueront. Mais quelle équipe pourrait faire plus de bruit à l’approche de l’après-saison en tant que véritable outsider?

Indiana Pacers

Les Indiana Pacers n’ont pas été le poids lourd défensif qu’ils étaient sous Nate McMillan les saisons précédentes, mais le nouvel entraîneur-chef Nate Bjorkgren a accéléré le rythme, augmenté le score et libéré les talents de la lecture offensive de Malcolm Brogdon et le potentiel de manipulation du ballon de Domantas. Sabonis.

Domantas Sabonis a récolté en moyenne 20 points, 12 rebonds et 7 passes décisives par match pendant la saison régulière



Cette année, les Pacers marquent plus de points et en permettent également plus – ce qui est souvent le cas lorsqu’une équipe joue plus de possessions dans un match. Leur cote défensive – le nombre de points alloués pour 100 possessions – est une meilleure indication de la performance de leur défense dans un demi-terrain, et c’est assez moyen. Ils sont 14e de la ligue, mais leur saison a été divisée en deux mi-temps.

Pour commencer l’année, ils ont bien commencé, allant 6-2 à leurs premiers matchs tout en maintenant tous leurs adversaires – à l’exception d’une défaite et d’une victoire en prolongation – à moins de 107 points par match. Il semblait que les principes défensifs de la saison précédente étaient toujours présents alors que l’équipe s’épanouissait sous l’offensive de Bjorkgren.

















Un échange visant à faire venir Caris LeVert a révélé un carcinome à cellules rénales qui a dû être retiré de son rein, de sorte que l’équipe serait sans lui et le joueur pour lequel il était essentiellement échangé, Victor Oladipo. C’est là que la vrille a commencé.

Avant la pause des All-Star, les Pacers accordaient 112,5 points de possession, ce qui n’a rien d’extraordinaire, mais depuis le match des All-Star, ils en ont accordé 118. Cela n’a pas été aidé par leur meilleur grand défensif et leader de la ligue en bloque Myles Turner en ratant les 20 derniers matchs de la saison. Sabonis et Brogdon ont également raté des tronçons.

Les deux derniers sont revenus pour ces matchs de play-in et cela s’est montré lorsque les Pacers ont démoli les Charlotte Hornets débutants plus tôt cette semaine.

















Le véritable avantage qu’ils ont par rapport à la saison dernière est que plusieurs gestionnaires de balle – Justin et Aaron Holiday, TJ McConnell, Brogdon, LeVert – mais lorsque Sabonis ramène le ballon, il peut rester une menace sur le sol pendant les matchs alors qu’il pourrait lutter contre un bon poste de défenseur.

Il a eu des problèmes sur le bloc contre la longueur de Tyler Zeller en jouant les Hornets. Ce n’est peut-être pas autant une préoccupation contre les Wizards de Washington. Ce serait cependant un problème potentiel si les Pacers s’avançaient pour jouer contre l’un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue en tête des séries éliminatoires: Joel Embiid des 76ers de Philadelphie.

















Le score de l’Indiana sera probablement maîtrisé par la défense d’élite de Philadelphie, mais avec tous les changements et le manque de bande, les Pacers ont sur leur potentiel à partir de cinq ans en séries éliminatoires – grâce à tant de joueurs entrant et sortant de la formation. cette année – il pourrait y avoir un facteur de surprise. Cela signifie que les Pacers devraient jouer rapidement et accumuler des victoires au début de la série pour avoir une chance.

Wizards de Washington

Les Wizards de Washington prospèrent dans le chaos. Cette saison les a vus passer d’un dossier de 5-15 à la fin de la saison 17-5. Ce n’est pas comme si beaucoup de choses avaient radicalement changé, mais la familiarité entre Russell Westbrook et Bradley Beal lors de leur première saison ensemble s’est développée tout au long de l’année.

Ils ont également fait face à un calendrier chargé: ils ont affronté les 76ers de Philadelphie, les Brooklyn Nets, les Miami Heat, les Phoenix Suns et les Portland Trail Blazers (certains d’entre eux plusieurs fois) au cours des 20 premiers matchs. Ils ont eu une conduite plus facile dans les dernières étapes: y compris les Charlotte, les Hornets, les Cleveland Cavaliers, les Atlanta Hawks, les Indiana Pacers et les Toronto Raptors lors de leurs 10 derniers matchs.

















Les Wizards se sont bien comportés contre leurs adversaires de play-in, les Pacers, et ont balayé la série de trois matchs de la saison régulière. Deux de ces victoires sont survenues au cours de la seconde moitié de la saison, alors que l’Indiana était sans quelques meilleurs joueurs, mais les Wizards se sont même occupés des affaires en mars sans Beal lorsqu’ils ont fait face à une solide rotation de 10 joueurs qui comprenait Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, Myles Turner, Justin Holiday, TJ McConnell et Jeremy Lamb.

Ce match a été l’un des 38 triples doubles de Westbrook cette année, mais même selon ses critères, ce n’était pas une performance typique: il a distribué 21 passes décisives pour aller avec 35 points et 14 rebonds, tirant un excellent quatre sur six sur trois. -point tentatives.

















Dans le dernier match de la saison, Beal est allé pour 50 points dans un effort héroïque tandis que Westbrook a réussi un autre triple-double, récoltant 35 points, 19 rebonds et 15 passes.

Dans les dernières étapes de la saison, le duo a été en feu mais à aucun moment les Wizards n’ont été assez bons pour vaincre les leaders de la Conférence Est.

Les 76ers de Philadelphie ont balayé la série de la saison, donc si Washington avance, il sera difficile pour les gardes All-Star de se détacher de la deuxième meilleure équipe par classement défensif de la ligue, en particulier dans une série de sept matchs.

















En ce qui concerne la capacité à obtenir de gros chiffres, les Wizards ont l’avantage sur les Pacers. Mais ils accordent le plus de points par match en NBA, donc s’ils obtiennent la huitième tête de série, ils pourraient avoir une période plus difficile en séries éliminatoires en raison d’une incapacité à arrêter leurs adversaires.