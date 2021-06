Indiana Pacers embauche Rick Carlisle comme entraîneur-chef; Jason Kidd pour le poste de Dallas Mavericks | Nouvelles de la NBA

Les Indiana Pacers embauchent Rick Carlisle comme entraîneur-chef pour la deuxième fois après que ce dernier a quitté son poste avec les Dallas Mavericks la semaine dernière, comme l’a rapporté pour la première fois ESPN jeudi soir.

Carlisle, 61 ans, signera un contrat de 29 millions de dollars sur quatre ans, selon le rapport.

Il remplacera Nate Bjorkgren, qui a été licencié le 9 juin après une seule saison en tant qu'entraîneur-chef. Bjorkgren a guidé l'équipe vers un record de 34-38 en 2020-21, et l'Indiana a raté les séries éliminatoires après une défaite éclatante contre les Wizards de Washington lors du tournoi de play-in.

















Carlisle était l’entraîneur des Pacers de 2003 à 2007, et il a compilé un dossier de 181-147 au cours de ces quatre saisons. Il a également été assistant de Larry Bird de 1997 à 2000 avant d’accepter son premier poste d’entraîneur-chef en 2001 avec les Detroit Pistons.

L’embauche intervient une semaine après que Carlisle a quitté son poste d’entraîneur-chef des Dallas Mavericks, l’équipe qu’il a guidée vers son seul championnat NBA en 2011.

Avec le directeur général à long terme Donnie Nelson quittant également la franchise après 24 saisons, il semble qu’une reconstruction du front office soit en cours avec le propriétaire Mark Cuban qui cherche à remodeler l’organisation autour de la star Luka Doncic.

Selon Tim MacMahon d’ESPN, Carlisle a publiquement soutenu Jason Kidd – le meneur vétéran de cette équipe de championnat et actuel entraîneur adjoint des Los Angeles Lakers – pour prendre sa place à Dallas.

« J’espère que Jason Kidd sera le prochain entraîneur des Mavs parce que lui et Luka ont tellement de choses en commun en tant que joueurs », a déclaré Carlisle à ESPN.

« Je pense juste que ce serait une excellente situation pour Luka, et je pense que ce serait une situation incroyable pour Jason. Je suis la seule personne sur la planète qui a entraîné ces deux gars et qui connaît toutes leurs qualités spéciales en tant que basketteurs. »

Kidd a une expérience d’entraîneur-chef avec les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, mais a été licencié par ces derniers au milieu de la saison 2017-18 après avoir enregistré un dossier de 23-22 à ce stade.

Quant à un avis sur sa nouvelle équipe, Carlisle a expliqué: « C’est une équipe de gars qualifiés et altruistes qui jouent dur. Il est toujours possible que des mouvements soient faits avant la saison, mais je pense [GM] Kevin Pritchard et moi sommes tous les deux très enthousiastes à l’idée d’avoir une équipe en bonne santé et de voir ce que cette équipe peut être. »

Carlisle menait les Mavericks depuis le début de la saison 2008 et ses 836 victoires en carrière sont les troisièmes parmi les entraîneurs actifs, derrière seulement Gregg Popovich (1 310 victoires) et Doc Rivers (992).

En 19 saisons comme entraîneur-chef des Pistons, des Pacers et des Mavericks, Carlisle a un dossier de 836-689 en saison régulière. Ses équipes se sont qualifiées pour les séries éliminatoires dans 14 de ces saisons et étaient 63-70 en séries éliminatoires.