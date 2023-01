Indiana Man arrêté dans le comté de Grundy après avoir fui et s’être écrasé – Shaw Local

COMTÉ DE GRUNDY – Un homme de l’Indiana a été arrêté le 28 décembre après un arrêt de la circulation qui s’est terminé par une poursuite à grande vitesse et un accident, selon la police.

Emaree D’Andre Goode-Hughes, 24 ans, de St. John, Idaho, a été arrêtée par l’unité proactive du comté de Grundy sur l’Interstate 80 au point milliaire 105, après que la police “a observé une Toyota Camry blanche voyageant vers la terre et s’approchant rapidement de l’extrémité arrière de un semi-remorque lent », selon les dossiers de la police.

La police a déclaré qu’après enquête, un officier avait noté que les « doigts de Goode-Hughes tremblaient nerveusement » lorsqu’il cherchait son permis. Le répartiteur du comté de Grundy a déclaré à l’officier que la plaque d’immatriculation du véhicule était revenue à une camionnette Chevrolet rose de 1974.

La police a vu la main droite de Goode-Hughes passer sous son siège et a reçu l’ordre de montrer ses mains. Hughes a compilé et affiché qu’il ne tenait rien. Hughes a reçu l’ordre de sortir du véhicule à deux reprises, puis il a mis le véhicule en marche et a avancé à une vitesse élevée.

La police a déclaré qu’en raison du langage corporel de Hughes lors de l’arrêt, il tentait de dissimuler ou d’atteindre une arme juste avant de fuir l’arrêt.

La Toyota a continué d’accélérer à des vitesses supérieures à 130 mph avant que l’adjoint ne perde de vue la Toyota près de la borne de sortie Morris 112 avant la fin de la poursuite, selon la police.

Toutes les unités sont restées dans la zone pour tenter de localiser le véhicule.

Après un court laps de temps, des agents du département de police de Channahon ont observé la Toyota décrite se déplaçant vers l’est sur la route 6 à Brisbin Rd. La police de Channahon a tenté d’effectuer un contrôle routier et a informé que le véhicule tentait de fuir à environ 120 mph. Les policiers de Channahon ont mis fin à l’arrêt de la circulation, cependant, la Toyota a continué à une vitesse élevée avant de s’écraser sur la route 6 à l’est de Mclindon Rd.

En raison de la gravité de l’accident, Goode-Hughes a été transporté par Minooka EMS à l’hôpital St. Joseph de Joliet, escorté par des adjoints affectés à l’unité proactive.

La police a déclaré que les objets suivants se trouvaient dans le véhicule, un AR-15 tactique américain, chargé et dissimulé sous le siège du passager avant, l’arme contenait un chargeur 30 coups .223 chargé, un Glock 29, arme de poing 10 mm, chargé et dissimulé sous le siège du conducteur, l’arme contenait un chargeur étendu de 30 coups partiellement chargé, 1090 grammes de cannabis dans un sac blanc sur le siège arrière (testé sur le terrain positif pour la présence de cannabis), un chargeur American Tactical AR15 .223 sur le siège du passager avant chargé de 30 cartouches, un chargeur Glock 10 mm sur le siège passager avant chargé de munitions 10 mm, un chargeur Canick 9 mm sur le plancher passager avant, chargé de munitions 9 mm, un gilet noir contenant un gilet pare-balles sur le siège arrière et un cahier bleu/ registre.

Il a été constaté que Goode-Hughes n’avait pas de carte FOID/CCL valide via l’Illinois.

Goode-Hughes a été transporté à la prison du comté de Grundy après avoir été innocenté et libéré par le personnel hospitalier du centre médical St.Joseph à Joliet pour violence armée, possession illégale de cannabis, utilisation illégale aggravée d’une arme et fuite aggravée. Il est détenu sous caution de 200 000 $.