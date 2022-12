Indiana Lt Gov Crouch rejoint l’US Sen Braun dans la course au gouverneur

INDIANAPOLIS (AP) – Le lieutenant-gouverneur de l’Indiana, Suzanne Crouch, a officiellement lancé sa campagne de 2024 pour le poste de gouverneur lundi et a déclaré qu’elle ne reculerait pas devant le bilan du gouverneur républicain Eric Holcomb malgré le mécontentement de nombreux conservateurs à propos de ses politiques COVID-19 et d’autres actions.

Crouch, qui était le colistier de Holcomb en 2016 et 2020, rejoint le sénateur américain Mike Braun dans ce qui pourrait devenir un combat coûteux pour l’investiture républicaine dans l’espoir de prolonger l’emprise de 20 ans du GOP sur le bureau du gouverneur. Holcomb ne peut pas se faire réélire en raison des limites de mandat.

Crouch a annoncé sa campagne dans un message vidéo en ligne publié quelques heures avant le déjeuner de lancement de la campagne de Braun avec des partisans dans un steakhouse du centre-ville d’Indianapolis. Braun a déposé des documents le 30 novembre auprès des responsables électoraux de l’État lui permettant de collecter des fonds pour la course au poste de gouverneur, une décision qui lui évitera de chercher un autre mandat au Sénat lorsque ce siège sera également élu en 2024.

Braun, 68 ans, était un riche homme d’affaires peu connu avant d’alimenter sa campagne réussie au Sénat en 2018 avec plus de 11 millions de dollars de prêts personnels. Il s’est présenté comme un outsider politique, battant le sénateur démocrate Joe Donnelly.

Crouch, 70 ans, a déclaré que sa campagne pour devenir la première femme gouverneur de l’Indiana mettrait en lumière sa décennie en tant que fonctionnaire du gouvernement local à Evansville avant de rejoindre l’Assemblée législative de l’État en 2005. Elle a ensuite servi trois ans en tant que vérificatrice d’État et est devenue lieutenante-gouverneure au début de 2017.

“Je pense que si vous me mettez sur une scène avec les autres candidats annoncés, les différences sont évidentes”, a déclaré Crouch à l’Associated Press avant son annonce. “Mais quand vous regardez les CV, aucun candidat n’a l’expérience locale, étatique, législative et exécutive que j’ai. Aucun candidat ne sait mieux comment fonctionne le gouvernement et comment il peut mieux fonctionner pour les gens.

Crouch a déjà collecté plus de 2,5 millions de dollars pour sa campagne et l’homme d’affaires de Fort Wayne, Eric Doden, qui était un responsable du développement économique de l’État pour le gouvernement de l’époque. Mike Pence, a levé un montant similaire depuis qu’il a lancé une campagne l’année dernière pour l’investiture républicaine.

Crouch a été un membre fidèle de l’administration sous Holcomb et est apparu à ses côtés lors de plusieurs de ses conférences de presse quasi quotidiennes au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19 en 2020.

Holcomb a facilement été réélu en 2020, mais la frustration des conservateurs face aux restrictions commerciales liées au COVID-19 et à un mandat de masque à l’échelle de l’État a propulsé un candidat libertaire à 11% des voix. Holcomb a encore irrité les conservateurs – et a attiré une dénonciation publique de Braun – avec son veto en mars sur un projet de loi soutenu par le GOP interdisant aux femmes transgenres de concourir dans les équipes sportives de filles de l’Indiana.

Crouch a déclaré que l’économie et les finances de l’État de l’Indiana avaient continué de s’améliorer pendant le mandat de Holcomb en tant que gouverneur.

“Nous avons accompli beaucoup de choses et je suis fier de ce bilan, non seulement au cours des six dernières années, mais au cours des 17 dernières années, faisant partie du redressement de cet État”, a déclaré Crouch.

Les documents de campagne de l’État montrent qu’aucun autre républicain ne collecte activement de fonds pour la course du gouverneur de 2024, mais cela ne signifie pas que le champ du GOP est défini.

Le représentant républicain américain Trey Hollingsworth a fait allusion à une éventuelle candidature à un poste différent lorsqu’il a décidé de ne pas se faire réélire cette année – et certains républicains espèrent que l’ancien gouverneur Mitch Daniels cherchera à revenir au Statehouse après sa démission en tant que président de l’Université Purdue au fin décembre.

Le représentant américain Jim Banks, qui a cherché en vain un poste républicain à la Chambre le mois dernier, et la représentante américaine Victoria Spartz ont tous deux déclaré qu’ils envisageaient de solliciter la nomination du GOP pour le siège de Braun au Sénat.

Les discussions sur d’éventuels candidats démocrates à l’échelle de l’État de 2024 se sont concentrées sur Donnelly, qui est maintenant l’ambassadeur du président Joe Biden au Vatican, et l’ancienne surintendante des écoles publiques Jennifer McCormick, qui a remporté les élections en tant que républicain en 2016 mais a depuis changé de parti après des différends avec les dirigeants du GOP Statehouse. sur les politiques d’éducation.

Tom Davies, l’Associated Press