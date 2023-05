Indiana Jones : tête-à-tête avec le réalisateur de Dial of Destiny, James Mangold

CANNES, France –

Lorsque les lumières se sont allumées après une projection sur le terrain de Walt Disney de « Indiana Jones et le cadran du destin », Steven Spielberg était incrédule.

« Condamner! » il a dit. « Je pensais que j’étais le seul à savoir comment en faire un ! »

« Dial of Destiny », dont la première a eu lieu jeudi au Festival de Cannes, est le premier film d’Indiana Jones sans Spielberg derrière la caméra. Après des années de développement, Spielberg et Lucasfilm ont décidé de passer les rênes à James Mangold, le cinéaste « Ford contre Ferrari », qui avait 18 ans lorsqu’il a vu « Les aventuriers de l’arche perdue » dans un théâtre de la vallée de l’Hudson le jour de l’ouverture à 1981.

« Quand j’ai surmonté mon hésitation initiale de juste: saint s — c’est un grand défi d’entrer dans ces très grandes chaussures que Steven Spielberg quitte, l’opportunité, à un niveau très égoïste, de collaborer et d’apprendre et d’avoir le les outils et les ressources pour jouer à ce niveau étaient difficiles à résister », a déclaré Mangold.

Mangold était chargé non seulement de restaurer l’éclat de l’une des séries de films les plus appréciées après un quatrième film décevant dans « Indiana Jones et le crâne de cristal » en 2008, mais de donner à Harrison Ford un envoi poignant dans sa dernière performance en tant que personnage .

Alors que personne ne dit que « Dial of Destiny » correspond à « Raiders of the Lost Ark », le consensus à Cannes était qu’il surpasse « Crystal Skull » par une large marge. Mangold a certainement l’aval de Ford.

« Il a plus que rempli les chaussures », a déclaré Ford aux journalistes. « Il a fait, pour moi, un beau film. »

Avant l’ouverture de « Dial of Destiny » dans les salles le 30 juin, Mangold a parlé des défis de capturer la tradition « Indiana Jones » et de la faire avancer. Après une ouverture dans les années 1940 avec une Ford vieillie, « Dial of Destiny » passe aux années 60 et trouve un Jones âgé fatigué et sur le point de prendre sa retraite. La course à l’espace a fait de lui un vestige d’une époque révolue.

Et la notion de qui Indiana – un héros semblable à Errol Flynn forgé dans la clarté morale de la Seconde Guerre mondiale – serait à une époque plus compliquée, sans la vivacité de la jeunesse, largement prise en compte dans la réflexion de Mangold sur « Dial of Destiny ».



Les remarques ont été légèrement modifiées pour plus de clarté et de concision.



PA : Comment avez-vous réagi lorsque cette opportunité s’est présentée ?



Mangold : Quand Harrison, Kathy (Kennedy) et Steven sont venus me voir à ce sujet, vous ne parlez que des héros de ma vie. George Lucas. John Williams aussi. L’idée d’être invité non seulement à jouer dans un match des étoiles avec ce genre d’équipe, mais aussi à prendre le monticule et à être le lanceur, est au-delà. Donc, vous avancez vers ce moment où je suis en quelque sorte dans le fauteuil du réalisateur, et c’est une chance pour moi d’essayer à la fois de faire avancer ce que j’ai l’impression d’avoir appris toute ma vie grâce au travail de Steven. Et en même temps, porter ma propre voix, mais vouloir vraiment travailler dans le même genre de vernaculaire de l’âge d’or dans lequel il opère. C’est une pression parce que vous ne pouvez pas jouer à un niveau supérieur avec une foule de sommités plus enivrantes autour toi. Vous devez soit être à la hauteur de l’occasion ou non.



PA : Avez-vous été surpris que le poste soit même ouvert ? Pendant le long développement du film, on a longtemps supposé que Spielberg dirigerait.



Mangold : Je ne pense pas que réaliser un film d’Indiana Jones soit un travail. C’est un engagement à vie. Il y a trop de luminaires et trop d’implication. Quand ils sont venus vers moi, ils étaient très concentrés sur moi. L’idée pour moi était que je voulais écrire un scénario que je pourrais soutenir. Je voulais vraiment réorganiser le script existant de manière assez agressive, presque entièrement. Mais quand sont-ils venus me voir pour la première fois ? Ce fut un choc complet. J’étais engourdi. Mais je ne suis pas non plus nouveau dans ce domaine. Il y a un enfant en moi qui est chatouillé et flatté – le romantique en moi. Et puis il y a la personne rationnelle qui a survécu à ces films jusqu’à ça et qui sait comment faire une image comme celle-ci.



PA : Et une grande partie de ce qui définit « Indiana Jones » est l’ingéniosité du cinéma : les révélations intelligentes, le blocage ingénieux.



Mangold : Ce sont des lettres d’amour au cinéma de l’âge d’or. Vous créez un récit et vous réalisez un film sur des personnages qui doivent se sentir réels, mais vous réalisez également un film qui, en soi, consiste à profiter du spectacle magnifique de la réalisation de films. La façon dont les plans bougent ensemble, la façon dont les séquences sont construites, la façon dont vous déroulez en quelque sorte l’oignon d’une révélation dans le film. Ce sont toutes des choses où vous vous inspirez des classiques.



PA : Vous avez décrit vouloir faire « Dial of Destiny » sur « un héros au coucher du soleil ». Quel rapport entre l’âge et vos intentions pour le film ?



Mangold : Quand ils m’ont approché, je me suis tout de suite retrouvé face à faire un Indiana Jones avec un héros fin 70 ans. Il n’y a aucun moyen de contourner le fait que le public va être confronté à l’âge de Harrison. Ils vont voir un homme avec qui ils ont grandi à la fin des années 70. Pour moi, ce n’est pas ce que je fais qui compte, c’est ce que je ne fais pas. Je ne vais pas me permettre de nier que cela va être un facteur énorme dans l’esprit du public.



PA : Donc, même si vous commencez avec une Indiana vieillie, vous vouliez comprendre qui est Ford, 80 ans, aujourd’hui.



Mangold : Le film devient la chose même qui est indéniable. Qu’est-ce que ça fait d’être un héros, d’être une sorte de cape et d’épée, espiègle, exigeant, intrépide, mais aussi craintif ? Ce à quoi j’ai pensé, même en ce qui concerne certaines des luttes qu’ils ont eues avec « Crystal Skull », c’est qu’il est très difficile de faire avancer une sorte de personnage de l’âge d’or au-delà de la ligne de démarcation après l’arrivée du modernisme. L’optimisme et la clarté du but avec lesquels les personnages opéraient dans les années 30 ou 40 ne sont pas le même environnement dans lequel ils opéraient dans les années 50, 60 et 70. L’arrivée du modernisme a apporté la realpolitik et une sorte de manque de clarté sur qui sont les ennemis et qui sont nos héros. Cela a apporté une sorte de cynisme dans le monde à propos des héros faciles. La science a remplacé le mysticisme, et nous atterrissons sur la lune où les armes nucléaires sont tout autour de nous.



PA : Était-ce émouvant de tourner la dernière scène de Ford en tant qu’Indiana ?



Mangold : Nous avons tiré son dernier coup et tout le monde a applaudi et nous avons tous bu du champagne. Et c’est très émouvant. Mais vous avez passé près d’un an à faire ce film ensemble. Pour faire du bon travail en faisant un film comme celui-ci, vous ne pouvez jamais sombrer complètement dans cette façon de penser. Parce que si vous le faisiez, vous seriez en quelque sorte perdu dans le symbolisme de chaque instant. Indiana Jones fait partie de Harrison, donc d’une certaine manière, je ne pense pas qu’il dise jamais au revoir au personnage parce qu’il porte ce personnage. C’est très proche de qui il est.