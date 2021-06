Indiana Jones rattrapée dans la rangée Nimby après que le tournage d’un nouveau film a pris le contrôle de la rue et a causé un «enfer 24/7» pour les voisins

INDIANA Jones a été pris dans une dispute avec Nimby après que le tournage du nouveau film a pris possession d’une rue.

Les producteurs ont payé 50 000 £ à un voisin pour laisser entrer des caméras dans leur maison.

Pierre Jordan

Harrison Ford joue l’aventurier dans son cinquième film Indy et a ravi les fans lorsqu’il a été vu monter dans une voiture blanche dans une scène[/caption]

Pierre Jordan

Mais les habitants se sont plaints du fait que l’équipe a bouclé 100 places de parking, installé des clôtures de 6 pieds autour du plateau et des lumières les gardant éveillés pendant le tournage jusqu’à minuit.[/caption]

Le propriétaire est ensuite parti pour la semaine, laissant d’autres dire qu’ils ont enduré quatre jours d’«enfer 24/7».

Harrison Ford, 78 ans, jouant l’aventurier dans son cinquième film Indy, a ravi les fans lorsqu’il a été vu monter dans une voiture blanche dans une scène.

Un groupe de résidents de WhatsApp s’est transformé en une guerre des mots, avec des Nimbys fatigués – ou Not In My Backyard – dénigrant leur voisin parce qu’il s’est enrichi rapidement pour « laisser tout le monde souffrir ».

Getty

Indy combat à nouveau les nazis dans le film, qui s’appellerait Indiana Jones et l’empire du mal[/caption]

Une habitante de Hackney, dans l’est de Londres, une femme de 45 ans souffrant d’asthme sévère, a déclaré: «Un seul propriétaire a fabriqué une menthe et le reste d’entre nous est confronté à la perturbation. C’est une blague.

« Ils ont fermé la route, ce qui a causé beaucoup de perturbations. Certaines personnes se disputaient à l’extérieur pour des espaces.

«Je pouvais entendre des voix en colère et beaucoup de voitures circulant. Les gens devraient au moins être indemnisés.

Les équipes de déménagement ont transporté de grandes boîtes dans et hors de la maison victorienne choisie pour les scènes d’intérieur en raison de son architecture.

Des voitures anciennes empruntées pour le film bordaient la rue.

La femme a ajouté : « Mon ami est rentré du travail et a dû se garer à 15 minutes. Elle était f*****g fulminant avec eux.

Pierre Jordan

Le résident a ajouté: «Ils ont fermé la route, ce qui a causé beaucoup de perturbations. Certaines personnes étaient à l’extérieur pour discuter d’espaces’[/caption]





Un autre habitant a déclaré qu’il avait reçu une contravention de stationnement de 120 £.

Il a déclaré : « Il était tard dans la nuit et je ne pouvais trouver une place nulle part. C’est le chaos. Le personnel n’a pas été très utile non plus.

Indy combat à nouveau les nazis dans le film, qui s’appellerait Indiana Jones et l’empire du mal.