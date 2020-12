Harrison Ford doit faire un retour en tant qu’aventurier Indiana Jones dans un cinquième et dernier opus de la série bien-aimée.

Ce sera la première sortie de cet homme de 78 ans en tant qu’archéologue depuis Kingdom Of The Crystal Skull en 2008, et la première entrée de la franchise à ne pas être dirigée par Steven Spielberg.

Disney a déclaré que le film encore sans titre devait sortir en juillet 2022.

Le prochain film sera la première sortie de Ford en tant que Indiana Jones depuis (ci-dessous) Kingdom Of The Crystal Skull en 2008



L’annonce de la société a été faite dans sa présentation de la journée des investisseurs numériques – où elle a révélé des plans pour les spin-offs de Star Wars, 10 nouveaux films Marvel et le retour des Kardashians.

La plupart des nouvelles séries et films seront diffusés sur la plate-forme Disney +, mais le nouveau Indiana Jones est prévu pour une sortie cinématographique traditionnelle.

Plus tôt cette année, dans l’émission Sunday Morning de CBS, Gué a déclaré: «Quand nous avons l’occasion d’en faire une autre, c’est parce que les gens en ont profité.

« Je me sens obligé de faire en sorte que nos ambitions soient aussi ambitieuses qu’elles l’étaient au début. »

Ford est revenu à un certain nombre de ses premiers rôles les plus célèbres au cours des dernières années, y compris Han Solo en 2015. Guerres des étoiles: The Force Awakens et Rick Deckard dans Blade Runner 2049 en 2017.

Le producteur du prochain film Indy, Frank Marshall, a déclaré à Den of Geek que Ford était irremplaçable.

« Il n’y aura qu’un seul Indiana Jones et c’est Harrison Ford », a-t-il déclaré, au milieu de la spéculation selon laquelle un jeune acteur pourrait un jour hériter du fedora.

Le regretté Sean Connery et Ford dans Indiana Jones et la dernière croisade. Pic: Lucasfilm Ltd / Paramount / Kobal / Shutterstock



La première apparition de Ford dans la franchise emblématique fut Raiders Of The Lost Ark (1981), suivie d’Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984), puis d’Indiana Jones And The Last Crusade (1989), avant de revenir près de 20 ans plus tard pour Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008).

Le cinquième film a été long à venir, avec le départ de nombreux employés clés de la production et un ralentissement causé par le COVID-19[feminine pandémie.

Steven Spielberg a remis le relais du réalisateur après avoir réalisé les quatre films précédents



Spielberg a déclaré plus tôt cette année que il ne dirigera pas la cinquième tranche.

le cinéaste célèbre était à la tête des quatre premiers films de la franchise, créée par le cerveau de Star Wars George Lucas.

Spielberg a été remplacé par James Mangold, directeur de Logan et Ford contre Ferrari, mais restera en tant que producteur.

On ne pense pas que Lucas ait un rôle sur Indy 5 – la première fois qu’il n’est pas impliqué dans la série.