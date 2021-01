De toutes les choses que nous attendions de Bethesda, nous n’avons certainement pas vu un match d’Indiana Jones à venir, mais nous y sommes.

Le studio a abandonné l’annonce surprise le 12 janvier 2021, ainsi que quelques titbits. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce nouveau jeu et ce que nous pouvons nous attendre à en voir.

Quand le jeu Indiana Jones sortira-t-il?

Aucune date de sortie n’a été confirmée pour le jeu Indiana Jones, et l’annonce indiquait qu’il faudrait « un certain temps » avant que plus d’informations ne soient données.

Avec confiance, on peut dire que ce ne sera pas cette année. Le plus tôt que nous pensons qu’il pourrait sortir est 2022 – mais cela pourrait être encore plus tard. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Regardez la bande-annonce du jeu Indiana Jones

Il y avait une très courte vidéo teaser qui montrait le bureau d’Indiana avec diverses cartes et indices éparpillés dessus, et bien sûr le chapeau et le fouet emblématiques. Il n’y avait pas de gameplay taquiné – il est probablement trop tôt dans le projet pour cela.

Jetez un œil à la vidéo de révélation ci-dessous:

Sur quelles plateformes le jeu Indiana Jones sera-t-il disponible?

Voici où les choses deviennent intéressantes. Microsoft a fait cette énorme annonce en 2020 selon laquelle ils avaient acheté Bethesda, ce qui a conduit à de nombreuses questions de la part des joueurs. À savoir, les titres Bethesda seront-ils exclusifs aux consoles Xbox à l’avenir?

Nous n’avons toujours pas de réponse claire à cela. Business Insider a rapporté que le directeur financier de Xbox – Tim Stuart – a laissé entendre que les jeux du studio ne seraient pas entièrement exclusifs, mais qu’ils viendraient sur d’autres plates-formes – telles que PlayStation – à une date ultérieure. Cependant, Forbes semble croire que Phil Spencer – vice-président exécutif de Xbox – a laissé entendre qu’ils seraient exclusifs à Xbox.

Nous savons qu’il sera certainement disponible sur les consoles Xbox de nouvelle génération – la Xbox Series X et S. En fonction de la date de sortie, il peut sortir sur la génération précédente, Xbox One. En raison de l’accent mis par Microsoft sur Game Pass, nous pensons également que le jeu peut également arriver sur PC.

En ce qui concerne la PlayStation 5 et la Nintendo Switch, nous ne le savons tout simplement pas encore. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Quel sera le thème du jeu?

Les détails sont minces sur l’intrigue, mais tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que ce sera une histoire originale, alors ne vous attendez pas à un remake de jeu vidéo de l’un des films emblématiques.

Le site Web de Star Wars a donné une description plus approfondie du titre, déclarant qu’il s’agit d’un « conte totalement original et autonome se déroulant à l’apogée de la carrière du célèbre aventurier ».

Le site indique également que la vidéo teaser contient quelques indices sur ce à quoi s’attendre. Sur la table, nous pouvons voir un livre intitulé «Ancient Circle: Jubilee», des cartes des pyramides, une carte du Vatican et un billet d’avion pour Rome, ainsi qu’une photo de ce qui ressemble aux catacombes.

Nous soupçonnons donc que le jeu se déroulera à Rome, en Italie – ou du moins Indy visitera cet endroit pendant une partie du match.

Pour plus d’informations sur les jeux Bethesda, jetez un œil à notre tour d’horizon de The Elder Scrolls VI.

Qui développe le jeu Indiana Jones?

Le jeu est développé par MachineGames, un studio suédois qui est une filiale de Bethesda et ZeniMax Media. La société est surtout connue pour les jeux Wolfenstein, qui consistent tous à tuer des nazis, étant donné qu’Indy frappe les nazis dans Raiders of the Lost Ark.

Lucasfilm Games a également développé le jeu. Il s’agit en fait d’une renaissance d’une marque qui a été abandonnée dans les années 90. Tous les jeux liés à Lucasfilm à l’avenir présenteront cette marque – vous pouvez voir la vidéo d’annonce de Lucasfilm Games ci-dessous: