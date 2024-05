Indiana Jones et le Temple maudit à 40 ans : la relique aléatoire de Spielberg | Indiana Jones

Indiana Jones Il y a encore beaucoup à admirer dans la deuxième sortie d’Indy, mais cela reste une aventure disgracieuse et, parfois, culturellement offensante. jeu. 23 mai 2024 03h07 HAE

Indiana Jones et le Temple maudit commence par une séquence d’action qui dure presque exactement 20 minutes, commençant par une interprétation époustouflante entre l’est et l’ouest de Anything Goes dans une discothèque de Shanghai en 1935 et se terminant dans les rapides d’eau vive au pied de l’Himalaya. Pour le réalisateur Steven Spielberg, dont Les Aventuriers de l’arche perdue avait été instantanément canonisé comme un grand film d’aventure de tous les temps seulement trois ans auparavant, la seule option était de se surpasser, de faire une suite si haletant et techniquement compétente que le public serait entraîné sans relâche. À un moment donné, cela devient littéralement une montagne russe, avec des voitures en fuite traversant un puits de mine comme Space Mountain.

Mais la séquence d’action d’ouverture se termine. Et bien qu’il y ait une généreuse gamme d’autres décors exceptionnels à venir, Le Temple maudit doit faire la sale affaire de faire avancer l’histoire à travers des personnages et des cultures en collision, et à travers le genre d’absurdités mythologiques qui ont réuni les nazis et les artefacts religieux dans l’original. C’est là que le Temple Maudit s’est retrouvé en difficulté il y a 40 ans et ne s’est toujours pas tout à fait remis, malgré de nombreuses preuves que Spielberg, toujours à la pointe des Raiders et de ET l’extra-terrestre, était au sommet de ses pouvoirs. Il y a tellement de critères pour aimer le film – Kate Capshaw, « Short Round » et cerveaux de singe glacés juste pour commencer – qu’il est presque trop épuisant de le défendre.

Et pourtant, il y a un gros et adorable bébé dans cette eau de bain sale. La fluidité et l’esprit visuel de l’ouverture à Shanghai sont à couper le souffle, Spielberg évoquant la chorégraphie d’une comédie musicale du vieux Hollywood avant de glisser dans une confrontation tendue entre Indiana Jones (Harrison Ford), le chanteur de boîte de nuit Willie Scott (Capshaw) et un double-traversage. le chef du crime qui possède le club. Dans le chaos qui s’ensuit, Indy empoisonné poursuit l’antidote alors qu’il s’éloigne et Willie plonge après lui, se jetant vers un gros diamant qui se fait botter par des masses paniquées fuyant vers la sortie. (Quand Willie est sur le point de mettre la main sur le diamant, quelqu’un renverse un seau de glace.)

Sachant peut-être qu’on lui demande de diriger la séquence de braquage imparable qui a fait rouler les Raiders comme un gros rocher dans une grotte péruvienne piégée, Spielberg ne s’arrête pas là. Indy et Willie sautent (et traversent) plusieurs auvents et montent dans une voiture conduite par Short Round (Ke Huy Quan), un jeune orphelin décousu qu’Indy a transformé en acolyte. Une course-poursuite dans les rues de Shanghai mène à une évasion présumée d’un avion de fret, qui mène ensuite à une autre double-traverse et à un parachutage d’urgence à flanc de montagne dans un radeau gonflable, qui mène ensuite à un autre parachutage d’une falaise dans la nature déchaînée. eaux en contrebas. C’est l’une des meilleures séquences de la carrière de Spielberg et un excellent exemple de suite d’action qui réussit en augmentant le volume. Encore la même chose, mais en plus.

Et pourtant, tout comme le radeau pneumatique d’Indy doit finalement redescendre sur terre, Temple of Doom aussi, atterrissant durement dans un mélange inconsidéré de romance plombée, de comédie dégoûtante et d’un niveau d’insensibilité culturelle qui vire au grotesque. Il y a un certain degré de caricature dans la renaissance par Spielberg et George Lucas des séries d’aventures à l’ancienne, alors qu’un fringant pilleur de tombes américain arrache de puissantes reliques des mains de divers malfaiteurs mondiaux. Mais une fois que ce film arrive au palais de Pankot en Inde, où des sectateurs Thuggee ont pris une pierre précieuse d’un village et ont réduit ses enfants en esclavage, toute l’épreuve semble dégoûtante des deux côtés : un village si impuissant qu’il a besoin d’un Américain blanc pour le sauver et une scène au palais qui semble barbare depuis l’heure du dîner jusqu’à un rituel de masse de sacrifices humains.

Capshaw a subi de plein fouet les critiques pour sa performance grinçante dans le rôle de Willie, mais il est difficile de savoir comment quelqu’un pourrait jouer un personnage conçu comme une diva impuissante qui contrecarre le don masculin d’Indy avec une litanie sans fin de plaintes. (Ses ongles ébréchés deviennent une plaisanterie courante.) Même quand Indy et Short Round sont sur le point d’être écrasés par un plafond à pointes qui descend lentement sur leur tête, elle se fraye un chemin jusqu’au mécanisme de déclenchement comme un invité préparant une longue critique d’une étoile de Palais Pankot sur Yelp. Elle déteste la nourriture exotique, les éléphants et les « êtres vivants » qui la harcèlent dans la jungle. Tous les intérêts romantiques d’Indy n’ont pas besoin d’être Marion à deux poings et à deux poings de Karen Allen dans Raiders, mais un peu de sa résilience aurait pu aider.

Et pourtant, malgré un deuxième acte si désagréable qu’il a motivé la création du classement PG-13, Temple of Doom se rétablit avec plus de magie de Spielberg au fil du temps, alors qu’Indy et compagnie fuient le grand prêtre Thuggee Mola Ram (un excellent Amrish Puri). et ses partisans à travers les mines et sur un pont de corde qui enjambe une crevasse géante. Comme dans l’ouverture du film, Spielberg relie à nouveau plusieurs décors en une seule séquence d’action continue, le pont de corde en particulier rappelant les cascades mi-suspense/mi-comique d’une comédie de Buster Keaton. Il n’y a pas de plaisir à ce que Ram arrache le cœur battant d’une victime de sa poitrine, mais c’est très amusant à ce qu’il lance ses propres hommes à Indy dans l’espoir que les deux soient nourris aux alligators en contrebas.

Dans ses meilleurs moments, Le Temple maudit joue comme le crack de Spielberg dans un Gunga Din des temps modernes, subissant un peu de friction en raison des tensions au sein de l’Inde britannique tout en mettant en valeur le terrain imposant et les héros fanfarons qui tentent d’y prospérer. Mais le problème avec le film est qu’il doit finalement faire une pause pour reprendre son souffle et que rien de bon ne sort d’une interruption de l’action. C’est peut-être un mythe selon lequel les requins meurent lorsqu’ils s’arrêtent de bouger, mais ici, le réalisateur de Jaws continue de devoir ressusciter un requin mort.