Indiana Jones et le Grand Cercle inclut un avertissement dénonçant les nazis

Indiana Jones et le Grand Cercle incluront des images nazies, accompagnées d’une déclaration selon laquelle l’apparition n’est pas « destinée et ne doit pas être interprétée de quelque manière que ce soit pour tolérer, glorifier ou approuver les croyances, idéologies, événements, actions, personnes ou comportement des régimes nazi et fasciste.

MachineGames, développeur du prochain titre d’action-aventure, avait précédemment inclus les symboles et les images dans sa série Wolfenstein.

Indiana Jones and the Great Circles présente des affiches de propagande nazie qui peuvent être brûlées pour une expérience de jeu, ainsi que des officiers nazis en uniformes authentiques.

Le message suivant est inclus au début du jeu :

« Veuillez noter qu’Indiana Jones et le Grand Cercle est une histoire fictive, inspirée d’événements et de personnages historiques. Les noms, personnages, organisations, lieux et événements sont soit imaginaires, soit représentés de manière fictive, sans vouloir manquer de respect aux croyances historiques ou culturelles.

« L’histoire et le contenu de ce jeu ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés de quelque manière que ce soit pour cautionner, glorifier ou approuver les croyances, idéologies, événements, actions, personnes ou comportements des régimes nazis et fascistes, ni de tout autre régimes ou pour banaliser tout crime de guerre, génocide et autre crime contre l’humanité.

Alors que la loi a supprimé les images nazies des éditions allemandes des jeux, depuis 2019, les restrictions sur les images nazies dans les médias ont été assouplies. On ne sait pas actuellement si la version allemande du jeu comportera ces images.

Le titre sortira d’abord sur Xbox Series X/S et PC le 9 décembre 2024, avant d’arriver sur PS5 au printemps 2025.

VGC a récemment eu la chance de jouer trois heures à Indiana Jones et le Grand Cercle. Nous l’avons appelé « l’aventure Indiana Jones que la franchise mérite ».

« Jusqu’à présent, Indiana Jones et le Grand Cercle n’est pas seulement l’aventure Indiana Jones que les fans attendent depuis 40 ans ; c’est le jeu vidéo que la franchise mérite vraiment. MachineGames semble être un match paradisiaque pour la franchise, et nous avons quitté notre démo extrêmement désireux de jouer davantage.