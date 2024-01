“Indiana Jones et le Grand Cercle” fait appel à Troy Baker dans le rôle d’Indy

Harrison Ford a peut-être retiré son fouet et son fedora emblématiques du grand écran, mais un autre acteur les reprend sur le petit écran.





Alors que Bethesda dévoile un premier aperçu de Indiana Jones et le Grand Cercle, son nouveau jeu vidéo qui fait le buzz depuis longtemps, EW peut confirmer en exclusivité que Troy Baker est celui qui donne vie à l’aventurier sage. Le célèbre acteur derrière d’innombrables rôles de jeu mémorables est peut-être surtout connu pour avoir créé le rôle de Joel dans Le dernier d’entre nous la franchise.





“Il met vraiment en avant ce charme et ce sens de l’humour d’une si bonne manière”, a déclaré Jerk Gustafsson, co-fondateur et concepteur principal du jeu de MachinesGames, à EW à propos de Baker. “C’est aussi un très grand fan d’Indiana Jones, ce qui est super cool. Donc il est aussi très investi dans le jeu.”





"Troy Baker interprète Harrison Ford dans "Indiana Jones et le Grand Cercle".

Basé sur une idée du producteur exécutif Todd Howard, Indiana Jones et le Grand Cercle se déroule dans la chronologie des films d’Indy, environ un an après les événements de Les aventuriers de l’arche perdue et avant La dernière croisade. En tant que telle, l’animation du personnage conserve la ressemblance de la performance d’Harrison Ford. “Il s’est séparé de Marion”, explique Gustafsson. “Nous savons qu’il est à nouveau un peu perdu après cela. Il est à la dérive.”





Après s’être endormi à son bureau du Marshall College, le célèbre archéologue se réveille la nuit au son d’un crash. Il enquête pour trouver un homme colossal, nommé Locus (exprimé par Bonhomme de bonbons et Spider-Man 2 de Marvel star Tony Todd), volant un artefact apparemment insignifiant. Avec l’homme mystérieux et la relique désormais dans le vent, Indy se rend au Vatican à la recherche de réponses, mais découvre qu’il y a bien plus à raconter dans l’histoire.









Une bande-annonce et une présentation d’accompagnement par les créatifs diffusés jeudi soulignent l’importance du Grand Cercle dans le titre. “Tout au long de l’histoire, l’humanité a construit des sites d’une grande importance spirituelle”, explique Baker’s Indy dans les images. “Si vous deviez tracer une ligne passant par ces sites à travers le monde, vous obtiendriez un cercle parfaitement aligné.”





Plus tard dans l’aperçu, il trouve un message déterré qui dit : “Patron des anges déchus, protecteur des circuli magni… le Grand Cercle”.





Comme le reste du canon d’Indy, Le Grand Cercle sera une aventure mondiale. Certains des emplacements confirmés incluent les temples oubliés de Sukhothai, les pyramides d’Égypte et l’Himalaya aux sommets enneigés.





Marios Gavrilis dans le rôle d'Emmerich Voss dans "Indiana Jones et le Grand Cercle".

Indy de Troy Baker et Gina Lombardi d'Alessandra Mastronardi dans « Indiana Jones et le Grand Cercle ».

Marios Gavrilis, qui a exprimé Bruce Wayne dans l’enregistrement du casting allemand de Chevaliers de Gotham, incarne le méchant principal du jeu, Emmerich Voss, qui a le même objectif qu’Indy. “Il est à la recherche de ces grands mystères et de ces choses inconnues du reste du monde. C’est une grande partie de ce qui le motive”, explique Gustafsson. “Donc, quand il s’agit de cette obsession, ils se ressemblent beaucoup. Je pense que c’est l’élément clé ici qui en fait un antagoniste très, très intéressant pour Indiana Jones.”





L’autre personnage clé est Gina Lombardi, doublée par l’actrice italienne Alessandra Mastronardi, qui est apparue aux côtés de Nicolas Cage et Pedro Pascal dans le film. Le poids insupportable des talents massifs. Gina est une journaliste d’investigation qui a un intérêt personnel dans cette histoire. “Je ne sais pas jusqu’où je veux approfondir cela pour le moment”, taquine Gustafsson. “Je dirais qu’elle est aussi en quelque sorte une journaliste de la résistance, et cela a également joué un rôle important dans la formation de ce personnage afin de s’assurer que Gina ait ses propres objectifs.”





Le Grand Cercle présente également le travail de l’éclairagiste senior Juli Haraldsdottir, du directeur audio Pete Ward, du concepteur narratif senior Ed Curtis-Sivess, de l’animatrice senior Rebecca Elfström Hidén et de la productrice cinématographique Mitra Ashkan Far.





"Indiana Jones et le Grand Cercle".

Bien qu’il se déroule principalement du point de vue à la première personne, le jeu revient souvent à une perspective à la troisième personne lors des scènes coupées et de la traversée de l’environnement pour donner aux fans ces photos d’argent d’Indy avec son fouet et son chapeau.





L’ensemble du projet est un mélange d’histoire, de résolution d’énigmes, d’exploration et de découverte d’un monde ouvert et de furtivité. Semblable à la façon dont Ford’s Indy fonctionne dans les films, les joueurs peuvent choisir de contourner les cibles, par exemple, en se faufilant sur un ennemi et en le frappant à la tête avec une pelle, en écoutant les conversations, en utilisant votre fouet classique pour grimper ou distraire les assaillants. , ou aller droit au but et se lancer dans une bagarre.





En fin de compte, Gustafsson dit qu’il veut Le Grand Cercle avoir l’impression que les joueurs sont au milieu d’un film d’Indy perdu depuis longtemps des années 1980. Cela vient en partie de l’approche cinématographique du jeu (les cascadeurs ont réalisé une partie de l’action sur le plateau dans des combinaisons de capture de mouvement pour lui donner un aspect authentique), des éléments adaptés des films (comme les graphismes classiques de la carte du monde d’Indy) et de la nouvelle musique. composé par Gordy Haab dans le style de la partition classique de John Williams.





Baker lui-même en était un autre élément. “Ce n’est pas seulement un très bon acteur, il contribue également beaucoup à améliorer le jeu”, explique Gustafsson. Baker s’est envolé vers le port d’attache de MachineGames en Suède au début du processus pour déterminer le blocage des performances de capture de mouvement. “Lorsque nous les réalisons, il y a beaucoup d’ajustements et de changements, non seulement dans le script lui-même, mais aussi dans la façon dont nous mettons en place les scènes, la façon dont nous installons les caméras”, poursuit le directeur du jeu. “Troy fait bien plus partie de l’équipe de développement que ce que nous voyons habituellement simplement parce qu’il participe à ces séances de blocage.”





