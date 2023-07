Indiana Jones et le cadran du destin est une nostalgie médiocre et toxique

Harrison Ford veut-il même être ici ?

A en juger par la performance dans la chanson du cygne d’Indiana Jones Cadran du destin, la réponse doit être non. L’ancien charpentier devenu star de l’action réticente est le visage de cette franchise depuis un demi-siècle maintenant – un fait que Ford semble détester de plus en plus au fil du temps.

Et bien qu’il n’aime en aucun cas ses fans, la célèbre incapacité de Ford à s’engager avec quoi que ce soit ou qui que ce soit qu’il juge indigne de son temps – son règle « pas de BS » – est presque aussi légendaire que ses personnages. Comme il le dit dans un entretien avec The Hollywood Reporter faisant la promotion du nouveau film, sa timidité apparente dans les interviews et les interactions avec les fans n’était pas, comme cela avait été suggéré, de l’anxiété.

Au lieu de cela, c’est une réticence à participer à ce que le reste d’entre nous est de plus en plus obligé de faire, car le télétravail de l’ère COVID est annulé au profit de bavardages insensés : « Non, je n’ai pas de trouble d’anxiété sociale », a-t-il déclaré au publication lorsque le sujet a été abordé. « J’ai horreur des situations ennuyeuses. »

Ainsi, alors qu’il parcourt les lignes du cinquième film de Jones avec toute la vitalité espiègle de Noam Chomsky dans un fedora, la faible énergie de Ford ne peut pas être entièrement attribuée au fait que le personnage de 70 ans qu’il incarne a en fait une décennie plus jeune que lui.

Peut-être que, tout comme avec Han Solo, l’acteur n’est revenu que pour le l’occasion de se débarrasser enfin de lui .

Cela dit, du point de vue de l’intrigue, il n’y a pas grand-chose à bouleverser ici – même si le scénario peut essentiellement être décrit comme si 2001 Lara Croft : Tomb Raider pris quelques cours d’histoire grecque à l’université. Parce que dans les deux cas, notre meute d’archéologues de super-héros a pour objectif un artefact géométrique : celui qui a été intentionnellement divisé en deux pour empêcher quiconque d’utiliser ses pouvoirs de voyage dans le temps, et qui dans les deux cas, de manière suspecte, se concentre autour d’un planétaire.

Mais comme toutes les aventures d’Indy, ici, ils sont opposés à une cabale ténébreuse de nazis obsédés par l’ésotérisme. Commençant l’action au milieu de la Seconde Guerre mondiale dans un train de ravitaillement allemand, nous sommes présentés à un jeune Jones et son acolyte Basil Shaw (Toby Jones) alors qu’ils tentent de libérer la Lance de Longinus volée par les nazis – un objet sacré censé avoir été utilisé pour tuer Jésus.

Après avoir découvert que l’objet est un faux, leur attention se tourne vers un autre objet en possession des nazis : l’Anticythère. C’est un ancien appareil qui, entre autres, était capable de prédire le mouvement des planètes, est parfois appelé le premier ordinateur au monde et est parfois utilisé par pseudo-scientifiques pour tenter de prouver l’existence de l’Atlantide . Ici cependant, il s’agit d’une invention du mathématicien grec Archimède, avec la prétendue capacité de trouver des fissures dans le temps.

Il attire également l’attention du méchant Dr. Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), déclenchant une course aux deux moitiés de la machine qui saute rapidement dans le temps jusqu’en 1969. Là, un Jones pire pour l’usure vit la vie typique du Héros d’action de la dernière tranche à la Pris, Rambo, Mourir dur, Logan et même Il fait toujours beau à Philadelphieest une fausse franchise Thunder Gun 4 : Refroidissement maximumexpressément conçu pour ridiculiser les tropes que ces films suivent.

Mads Mikkelsen apparaît comme le méchant Dr Jürgen Voller dans une scène d’ Indiana Jones et le cadran du destin . (Lucasfilm Ltd.)

Notre protagoniste autrefois indestructible est maintenant un gâchis arthritique vivant dans un logement moins que souhaitable, après que sa relation au début du film ait été détruite par ses manières rudes et dégringolantes. Notre Indy est alcoolisée et mal rasée, hors du jeu jusqu’à ce qu’elle soit ramenée par sa filleule Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) pour s’attaquer à nouveau à l’Anticythère – avec des poursuites, des combats et au moins quelques « Ça appartient à un musée » s pour garder la foule livrant des rires de pitié.

Formule stéréotypée mise à part, ce serait mentir de dire que le voyage ne fonctionne pas un peu. Indiana Jones et le cadran du destin est amusant et suit les mouvements de ce à quoi les fans de la trilogie originale sont au moins habitués. Fini les fioritures idiotes du regrettable quatrième opus, Crâne de cristalet le nouveau directeur de la franchise, James Mangold, parvient à trouver une correspondance assez proche avec le plaisir semi-sérieux du parc d’attractions que Spielberg a conçu avant lui.

De plus, les décors célèbres de l’univers continuent d’impressionner ici – qu’il s’agisse du jeune Jones courant au sommet d’un train, du vieil Indy combattant des anguilles ressemblant à des serpents dans un naufrage sous-marin ou de Shaw exécutant une évasion avec rien de plus qu’une cigarette et un bâton de dynamite caché, il y a assez Goonies-action chorégraphiée de style pour un public pour passer une nuit.

Et mis à part les tentatives de vieillissement encore une fois étranges au début du film (qui, lorsqu’elles sont utilisées pour appliquer le visage de Ford à un double cascadeur, donnent un écho rebutant aux craintes d’agir de l’IA soulevées dans Miroir noir l’épisode récent « Joan est horrible » ) tout semble bien blockbuster. Le final Indiana Jones L’entrée est en fait proche du sommet de ce qui est un phénomène cinématographique généralement lugubre: la clôture des chapitres de véhicules d’action de longue durée. Mais ce qui manque, c’est tout sentiment d’urgence dans l’histoire, ou tout sentiment de charisme de Ford lui-même.

Phoebe Waller-Bridge, à gauche, apparaît aux côtés de Harrison Ford dans une scène d’Indiana Jones et le cadran du destin. (Lucasfilm Ltd.)

Archéologue arthritique

Corraler Ford à travers l’intrigue semble plus forcé que le virage aux yeux endormis de Martin Lawrence Mauvais garçons IIIla série bien-aimée à laquelle il est revenu après 16 ans de retards, de problèmes de santé mentale et physique et un avertissement du réalisateur Michael Bay indiquant que les deux stars s’étaient détournées de copains flics en retraités . De même dans Cadran du destinl’irascibilité bourrue de simplement tirer sur un épéiste après sa routine flashy (aussi inconfortablement indicatif qu’il est de la idées de supériorité occidentale qui définissent le caractère ) n’est plus ironiquement attachant. Il se sent maintenant comme un vieil homme qui veut faire une sieste.

La chimie entre Waller-Bridge et Ford est moyenne, les méchants sont maintenant exagérés au point d’être parodiques et le tout (pardonnez-moi de le dire) semble moins appartenir à une salle de cinéma qu’à un musée.

Car au final, Indiana Jones et le cadran du destin commet le pire péché qu’un film puisse commettre. Elle n’est ni exceptionnelle ni terrible, et en évitant les pièges risqués elle n’accomplit rien et échoue très peu. Il est à la fois utile et éminemment oubliable, et n’existe apparemment que parce que, comme l’a écrit l’auteur John Hodgman dans son livre Vacationland : Histoires vraies de plages douloureuseson peut considérer que « la nostalgie est une pulsion toxique… qui mène au mieux à du mauvais art, à des versions cinématographiques d’anciennes émissions de télévision et à des papas tristes qui regardent Fox News ».

Ainsi est Indiana Jones et le cadran du destin vaut la peine d’être vu? Cela vous donnera certainement quelque chose à faire pendant deux heures et demie. Mais si vous êtes comme moi – et potentiellement Ford lui-même – vous pourriez être content que ce soit fini.