Indiana Jones et la revue Dial of Destiny : Le nouveau film est plein d’ironies

En 1981 Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, l’archéologue mercenaire René Belloq regarde son ami devenu ennemi Indiana Jones droit dans les yeux et lui dit la vérité absolue. « Indiana », dit-il, « nous traversons simplement l’histoire. » Ils discutent du trésor qu’ils recherchent : l’Arche d’Alliance, qui pourrait n’être qu’un vieil artefact précieux ou pourrait être la demeure du Dieu hébreu, qui sait. « Ça ça est histoire. »

Les humains meurent. Les civilisations passent. Des artefacts subsistent cependant. Ils nous disent qui nous étions et qui nous sommes toujours.

L’histoire – sa poursuite, sa marchandisation, notre destin universel de vivre à l’intérieur de celle-ci – est l’obsession d’Indiana Jones, et ce thème saigne directement de l’écran et sur nous. Après tout, Les aventuriers est sorti il ​​y a 42 ans, avant ma naissance, et le cinquième et dernier film (du moins c’est ce qu’on nous dit de toute façon), Indiana Jones et le cadran du destin, présenté en avant-première au Festival de Cannes, devrait arriver dans les salles cet été. Regardez-le en ce moment et vous vous souviendrez que vous aussi traversez l’histoire. Ces stars de cinéma ont l’air beaucoup plus âgées.

Il s’agit d’une série préoccupée par le temps et son cousin, la mortalité, de la poursuite incessante des personnages des secrets du monde antique à l’intensité des relations de Jones. Ses aventures sont fréquemment précédées par la révélation que quelqu’un ou quelque chose dans sa vie est décédé – un ami, un membre de la famille, une relation. Indiana Jones et la dernière croisade, sorti en 1989, rend le fait de la mort particulièrement émouvant, avec son intrigue tournant autour de l’immortalité et du Saint Graal. Plus humoristiquement, des squelettes drapés de toiles d’araignées sont éparpillés généreusement tout au long de la série, nous rappelant que d’autres explorateurs et d’autres civilisations ont tenté ce que l’Indiana essaie de faire. Il n’est qu’un autre parmi une série d’aventuriers, celui qui se trouve être vraiment doué pour lancer un coup de poing.

Cadran du destin ressemble à une période emphatique à la fin d’une très longue phrase, une suite plaidant contre une future résurrection – un peu comme la première à succès de Cannes l’année dernière, Top Gun : Maverickou la quatrième tranche de 2021 de La matrice. Ce n’est pas seulement parce que Harrison Ford aura 81 ans cet été. C’est dans le texte; Cadran du destin soutient, explicitement, qu’il faut laisser le passé dans le passé, que la seule façon de s’assurer que le monde continue est de poser un pied puis un autre, en se déplaçant vers l’avenir.

Ironique, oui, pour un film construit sur des piles géantes de nostalgie et réalisé par une entreprise qui dépense fièrement la majeure partie de son argent à grignoter sa propre queue. En fait, l’ensemble Indiana Jones Le concept était axé sur la nostalgie avant même que le fedora ne fasse ses débuts sur grand écran. L’aventurier fougueux de Harrison Ford descend des héros cape et épée des histoires de pulp et des feuilletons en matinée que George Lucas et Steven Spielberg aimaient quand ils étaient enfants ; comme cette autre franchise lancée par Ford, la série Indy est à la fois originale et pastiche, à la fois contemporaine et située dans un autre temps, un autre endroit, un monde très, très lointain.

Cadran du destin est chargé d’ironies connexes, bien qu’elles soient pour la plupart extratextuelles. À l’écran, c’est assez simple : un véhicule sentimental, qui frappe des rythmes familiers et raconte des blagues familières, de la nourriture réconfortante pour vous faire sentir à nouveau comme un enfant pendant un petit moment. Les films d’Indiana Jones, même les mauvais, ont toujours été assez amusants à regarder dans une sorte de film d’animation, tout en étant aussi agressifs que des films – je veux dire avec un enthousiasme affectueux – et Cadran du destin correspond parfaitement à la facture.

Cet épisode tourne sur des morceaux d’un cadran créé par le mathématicien grec Archimède, qui, comme la plupart des reliques qui apparaissent dans l’univers d’Indy, peut ou non conférer des pouvoirs divins à son porteur. Naturellement, les nazis le veulent, surtout Hitler. Ainsi, le film s’ouvre en 1939, avec Indy (une Ford vieillie, bien que malheureusement personne n’ait pensé à vieillir suffisamment sa voix) combattant Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) pour l’attraper tout en sortant d’une de ses éraflures à indice d’octane élevé. via un combo familier de changements de costumes, de coups de poing bien ciblés, d’acrobaties et de chance stupide. Puis nous sautons en avant jusqu’en 1969, pour découvrir une très grande pas Indy vieillissant s’est effondré dans son fauteuil devant la télé, torse nu et en boxer, somnolant et serrant la lie d’une bière. C’est un film sur le vieillissement, après tout.

Vous pouvez en déduire le reste – anciens amis et nouveaux, tours et détours, mystères, peut-être un voyage dans le temps, la question de savoir si la magie est réelle. Phoebe Waller-Bridge est dans ce film en tant que Helena Shaw, la filleule archéologue de Jones, et lui insuffle une joie de vivre bien nécessaire. Il y a quelques scènes de poursuite amusantes, bien que le sens visuel du réalisateur James Mangold (richement démontré dans des films précédents comme Logan et Ford contre Ferrari) tombe un peu bémol à côté du souvenir de la mise en scène de Steven Spielberg. Mais pour la plupart, tout est là encore. Je ne veux pas gâcher votre plaisir.

Pourtant, un fil conducteur qui traverse toute la série de quatre décennies, avec une ironie accrue à chaque fois qu’il se présente, est la bataille entre Indy – qui croit fermement que les reliques de l’histoire devraient être dans un musée pour que tout le monde puisse en profiter – et des mercenaires en quête de fortune. ou des nazis en quête de pouvoir, qui veulent acquérir ces artefacts en privé pour leurs propres raisons. (Laisser l’artefact là où il se trouve, peut-être même parmi ses habitants, ne semble toujours pas vraiment être une option.) C’est un miroir du vol très réel d’artefacts à travers l’histoire par des forces d’invasion ou de colonisation, la prise de la culture de quelqu’un d’autre pour votre propre usage ou pour affirmer votre propre domination. Cette bataille surgit à nouveau dans cet épisode, avec les deux mercenaires et Nazis proposés. Shaw, exprimant un objectif archéologique plus sombre, insiste avec ironie sur le fait que le vol n’est que du capitalisme et que l’argent est la seule chose en laquelle il vaut la peine de croire; Les objectifs de Voller sont beaucoup plus sombres.

Tout cela est très approprié dans un film sur un archéologue qui se déroule au milieu du siècle. Mais vous devez remarquer l’étrange résonance hollywoodienne. Quand Les aventuriers d’abord sur grand écran, il a toujours été destiné à être le premier d’une série, un peu comme les séries d’enfance bien-aimées de Lucas et Spielberg. (La paire a en fait fait sa première Indiana Jones traiter avec Paramount pour cinq films.) Mais alors que certains morceaux (et morceaux) des films des années 1980 ont assez mal vieilli, ils perdurent en partie parce qu’ils sont des remix pleins d’imagination et même de fantaisie, le produit si clairement de certains gars qui voulaient jouer avec le genre d’histoires qu’ils aimaient quand ils étaient enfants.

Aujourd’hui, à l’ère de la propriété intellectuelle, le remixage est une tâche ardue. Les gardiens, propriétaires et fans, sont souvent très grincheux. Les producteurs misent sur plus de la même chose, pas sur le risque d’une nouvelle idée. Les artefacts leur appartiennent, et ils appellent les coups, et vous disent quand vous pouvez y avoir accès ou non. (Le soir Indiana Jones et le cadran du destin ouvert à Cannes, Disney – déjà tristement célèbre pour enfermer son animation dans un coffre-fort et enterrer le travail des entreprises qu’il acquiert – a annoncé qu’il commencerait à supprimer des dizaines de ses propres séries de ses streamers.) Plutôt que de passer à l’avenir et de soutenir certains de nouveaux bacs à sable, le Hollywood d’aujourd’hui ressasse surtout maniaquement ce qu’il a déjà fait. Il envisage un avenir où ce qui est proposé est principalement ce que nous avons déjà eu auparavant.

J’y entends des échos de penseurs comme Theodor Adorno et Max Horkheimer – deux hommes qui ont fui les nazis, soit dit en passant – qui ont proposé que l’industrie de la culture donnait aux gens l’illusion du choix, mais seulement la liberté de choisir quoi ils dit était proposé. Vous pouvez avoir des variations infinies sur la même chose.

C’est un sentiment étrangement repris dans Cadran du destin. Une nuit, Shaw fait un tour de cartes pour des marins, qui sont étonnés que lorsqu’ils appellent le sept de trèfle, c’est ce qu’ils sortent du jeu. Mais elle montre à Indy comment elle le fait – en leur forçant la carte, sans qu’ils s’en rendent compte. « J’offre le sentiment de choix, mais je vous fais finalement choisir celui que je veux », explique-t-elle avec un sourire ironique.

Après 40 ans et changement, Indiana Jones et le cadran du destin sort dans un monde où il y a plus de choses à regarder que jamais, mais d’une manière ou d’une autre, on a l’impression que nous avons moins de choix, moins de chance de découverte. C’est notre moment dans l’histoire – un artefact de ce que c’était que d’être en vie en ce moment. Quand les historiens du futur regarderont en arrière, je me demanderai ce qu’ils verront, et donc qui, finalement, penseront-ils que nous étions vraiment.

Indiana Jones et le cadran du destin présenté en première au Festival de Cannes et sortira en salles le 30 juin.