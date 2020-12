Le favori du cinéma, Harrison Ford, doit faire une cinquième et dernière sortie en tant qu’aventurier Indiana Jones, a confirmé Disney aujourd’hui.

Le film à la longue rumeur sortira en juillet 2022 et sera le premier de la franchise à ne pas être réalisé par Steven Spielberg, 73 ans.

Le spin-off de Wolverine, Logan, et le réalisateur du biopic Ford V Ferrari nominé aux Oscars, James Mangold, 56 ans, dirige le projet, qui a été suspendu en production en raison de la pandémie.

Le producteur Frank Marshall a récemment déclaré: «Il n’y aura qu’un seul Indiana Jones, et c’est Harrison Ford.

«Nous travaillons sur le script.»

L’acteur de 78 ans a d’abord amené le personnage emblématique sur grand écran en 1981 Raiders Of The Lost Ark, suivi d’Indiana Jones et du Temple Of Doom en 1984, Indiana Jones et la dernière croisade en 1989 et Indiana Jones et le royaume du Crystal Skull en 2008.







(Image: REX / c.Lucasfilm / Everett)



Malgré ses années d’avancement, Harrison a toujours gardé la porte ouverte pour revenir au personnage, qui est l’un des rôles préférés de sa base de fans.

Lors d’une interview en 2013, il a déclaré: «Nous avons vu le personnage se développer et grandir au fil du temps.

«C’est parfaitement approprié et acceptable pour lui de revenir avec un bon film autour de lui.»

Rejetant la suggestion, le professeur d’archéologie portant un chapeau fedora devait être extrêmement orienté vers l’action, Harrison a ajouté que le personnage avait de nombreux autres traits cruciaux qui le rendaient si populaire.







(Image: http://www.indianajones.de/pictures.php?pic=http://www.indianajones.de/indy1/pics/goofs_23.jpg)



Il a dit: «Pour moi, ce qui était intéressant dans le personnage, c’est qu’il a prévalu, qu’il avait du courage, qu’il avait de l’esprit, qu’il avait de l’intelligence, qu’il avait peur et qu’il a quand même réussi à survivre.

«Ça, je peux le faire.»

Mécontent des rumeurs, la star de Jurassic World, Chris Pratt, 41 ans, serait en train de jouer le rôle de l’Indiana, Harrison a encore renforcé son intention de ne pas abandonner le rôle tant convoité à un jeune rival dans une nouvelle interview l’année dernière sur America’s Today Show.

Il a dit: «Vous ne comprenez pas?

«Je suis Indiana Jones.

«Quand je suis parti, il est parti.







(Image: Getty Images)



« C’est facile. »

Au cours de l’annonce de la Journée des investisseurs de Disney, ils ont également révélé que 10 autres spin-offs de la série Star Wars et 10 séries Marvel seraient à venir à Disney +

Après son lancement l’année dernière, le service d’abonnement a dépassé même les attentes les plus élevées en atteignant 86,8 millions d’abonnés.

Ils prévoient également de lancer 15 films d’action réelle, Pixar et animés directement sur le service, en contournant la procédure habituelle du cinéma d’abord.