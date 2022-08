Indiana House propose de nouveaux changements à l’interdiction de l’avortement du Sénat

INDIANAPOLIS (AP) – L’Indiana House a proposé mardi de nouveaux changements à une interdiction de l’avortement approuvée par le Sénat de l’État, avec des exceptions supplémentaires pour protéger la santé de la mère et ajuster le délai pendant lequel l’avortement serait autorisé en cas de viol et d’inceste.

La représentante républicaine Wendy McNamara, d’Evansville, qui parraine la version de la Chambre du projet de loi du Sénat, a introduit l’exception qui permettrait aux avortements de protéger à la fois la santé physique et la vie de la mère, une demande fréquente parmi les médecins et autres personnes témoignant devant le Sénat la semaine dernière. L’amendement autoriserait également les avortements si un fœtus est diagnostiqué avec une anomalie mortelle.

Il supprime également les délais approuvés par le Sénat en fonction de l’âge pour les avortements en cas de viol ou d’inceste. Dans la version du Sénat, les avortements pour les moins de 16 ans seraient autorisés jusqu’à 12 semaines, tandis que ceux de 16 ans et plus auraient huit semaines.

L’amendement de la Chambre crée à la place une interdiction générale de 10 semaines des avortements en cas de viol et d’inceste, et les victimes ne seraient également plus tenues de signer un affidavit notarié attestant d’une attaque.

Le bureau du procureur général perdrait également son pouvoir de poursuite approuvé par le Sénat à la place des procureurs locaux qui disent qu’ils n’appliqueront pas l’interdiction. Il n’y a pas de nouvelles dispositions d’application contre les médecins proposées par la Chambre, en utilisant la loi actuelle de l’Indiana qui stipule que les médecins peuvent faire face à des accusations criminelles s’ils pratiquent un avortement illégal. Les cliniques d’avortement perdraient également leur licence dans l’amendement proposé.

“Nous voulons nous assurer que cet amendement reflète la compréhension qu’il s’agit de la question la plus difficile et la plus controversée de notre vie”, a déclaré McNamara lors d’une séance du comité de la Chambre mardi, lorsque les membres entendront pour la première fois des témoignages sur la version du projet de loi de la Chambre.

L’amendement intervient après une période d’argumentation parmi les sénateurs, qui ont à peine approuvé le projet de loi du Sénat 26-20 après que ses membres se sont séparés jeudi sur l’ajout d’exceptions pour le viol et l’inceste.

Comme lors des sessions du Sénat de la semaine dernière, les cris des militants du droit à l’avortement, ainsi que les acclamations du type «Sûr et légal», ont pénétré dans la chambre de la Chambre depuis le couloir extérieur lors des témoignages.

Toutes les parties au débat sur l’avortement se sont opposées au projet de loi du Sénat approuvé samedi. Les militants anti-avortement ont fait valoir qu’il était trop laxiste et se sont opposés aux exceptions pour viol et inceste, tandis que les militants du droit à l’avortement ont déclaré que le projet de loi allait trop loin.

“Nous allons discuter d’un sujet très sensible et qui est très, très personnel pour tous ceux qui sont assis ici”, a déclaré McNamara. “Ce que je vous demande de faire aujourd’hui en veillant à ce qu’ils soient respectés.”

___

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

___

Arleigh Rodgers et Tom Davies, l’Associated Press