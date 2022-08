Indiana House GOP face à un débat sur les exceptions à l’interdiction de l’avortement

INDIANAPOLIS (AP) – Les républicains qui dominent la législature de l’Indiana restent divisés sur la rigueur avec laquelle ils devraient interdire presque tous les avortements alors que le débat sur le projet de loi s’est déplacé lundi à la State House après l’approbation de la proposition par le Sénat le week-end.

Un désaccord important portait sur la question de savoir si des exceptions à l’interdiction devaient être autorisées pour les victimes de viol et d’inceste, tandis qu’un éminent conservateur de la Chambre a déclaré qu’il pensait que la version approuvée par le Sénat n’interdirait pas autant d’avortements que le prétendait son parrain.

Un comité de la Chambre est prévu mardi pour entendre des témoignages publics sur la proposition et éventuellement en débattre des modifications avant de voter sur l’avancement du projet de loi devant l’ensemble de la Chambre.

De nombreux militants anti-avortement s’opposent à la version approuvée samedi par un vote de 26 à 20 au Sénat dominé par les républicains, arguant qu’elle est trop laxiste et s’opposant aux exceptions de viol et d’inceste incluses dans le projet de loi qui interdiraient généralement les avortements à partir du moment où un implants d’ovules fécondés dans un utérus.

Le président de la Chambre républicaine Todd Huston et la représentante du GOP Wendy McNamara d’Evansville, qui parraine le projet de loi à la Chambre, ont tous deux déclaré lundi qu’ils étaient favorables à l’autorisation de ces exceptions.

McNamara a déclaré que la loi devait être “consciente des personnes qui ont subi un traumatisme dans des situations de viol et d’inceste”.

L’Indiana compte parmi les premières législatures républicaines à envisager des lois plus strictes sur l’avortement qui n’étaient pas déjà en vigueur depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade. Les législateurs de Virginie-Occidentale ont laissé passer l’occasion vendredi d’approuver une interdiction de l’avortement qui comprenait des exceptions pour les victimes de viol et d’inceste, ainsi que pour les urgences médicales. Cette décision a retardé toute action ultérieure jusqu’à plus tard en août.

Le représentant républicain de l’Indiana, Tim Wesco d’Osceola, a déclaré que lui et d’autres conservateurs sociaux feraient pression pour la suppression des exceptions de viol et d’inceste du projet de loi, ainsi qu’une définition plus stricte de ce qui autoriserait les avortements. Wesco a déclaré qu’il ne savait pas si cette poussée serait couronnée de succès, mais qu’il n’était pas d’accord avec les partisans du projet de loi qui soutiennent qu’il interdirait presque tous les avortements dans l’État.

“Je pense que le projet de loi qu’il a adopté par le Sénat est inefficace et qu’il présente des problèmes importants qui pourraient même faire reculer ce que nous avons dans la loi actuelle”, a déclaré Wesco.

La proposition de l’Indiana fait suite à une tempête politique sur une victime de viol âgée de 10 ans qui s’est rendue dans l’État depuis l’Ohio voisin pour mettre fin à une grossesse. L’affaire a attiré l’attention lorsqu’un médecin d’Indianapolis a déclaré que l’enfant devait venir dans l’Indiana parce qu’une nouvelle loi de l’Ohio interdisait les avortements si une activité cardiaque pouvait être détectée chez un embryon ou un fœtus, peut-être dès six semaines de grossesse.

De tels avortements seraient toujours autorisés en vertu de la proposition de l’Indiana, bien que la version approuvée par le Sénat limite la durée pendant laquelle les victimes de viol et d’inceste doivent subir un avortement. Les personnes de 16 ans ou plus pourraient se faire avorter jusqu’à huit semaines de grossesse pour signer un affidavit notarié attestant de l’attaque, tandis que les personnes de moins de 16 ans auraient jusqu’à 12 semaines.

Le projet de loi comprend également des dispositions en vertu desquelles les médecins pourraient faire face à des accusations criminelles et jusqu’à six ans de prison pour avoir pratiqué un avortement illégal. C’est la même peine potentielle pour pratiquer des avortements sous l’interdiction actuelle de 20 semaines de l’Indiana.

Les représentants de plusieurs groupes médicaux ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que des médecins pourraient être interrogés et poursuivis pour leurs décisions médicales.

L’Indiana Hospital Association a déclaré dans un communiqué qu’elle était préoccupée par une nouvelle loi sur l’avortement “créant une atmosphère qui sera perçue comme antagoniste aux médecins”.

“Nous mettons en garde nos responsables publics contre l’envoi de signaux qui pourraient aggraver davantage notre pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la santé et menacer l’accès aux soins”, a déclaré le président de l’association hospitalière, Brian Tabor. “Nous exhortons les législateurs à protéger tous les professionnels de la santé contre toute responsabilité et autres répercussions lorsqu’ils travaillent de bonne foi pour se conformer aux lois de l’État tout en fournissant des soins vitaux aux mamans et aux bébés Hoosier.”

Tom Davies, l’Associated Press