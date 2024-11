Indiana Fever ramène Stephanie White en tant qu’entraîneur, avec les aspirations au championnat en tête

Il est temps de remonter le temps dans l’Indiana.

Après avoir réembauché Kelly Krauskopf – qui était directeur général de l’Indiana Fever de 2000 à 2017 – en septembre pour devenir présidente des opérations de basket-ball, les Fever rassemblent tout le groupe avec Stephanie White en tant que nouvel (ancien) entraîneur-chef. L’équipe a annoncé cette décision vendredi.

« Stephanie fait partie du tissu de cette franchise, à la fois en tant qu’ancienne joueuse et en tant que membre de notre équipe d’entraîneurs du championnat, donc je connais assez bien son QI de basket-ball d’élite et son style de leadership », a déclaré Krauskopf dans un communiqué. « Je suis convaincu qu’il n’y a personne qui comprend mieux notre culture ou qui soit mieux équipé pour mener notre groupe de joueurs au niveau supérieur. »

White a été entraîneur adjoint dans l’Indiana de 2011 à 2014 et a repris le poste de chef en 2015-2016 avant de rejoindre la NCAA pour entraîner à Vanderbilt. Elle est revenue à la WNBA en 2023 avec le Connecticut Sun et a remporté le titre d’entraîneur de l’année. Cependant, elle aurait cherché de nouvelles opportunités cette intersaison avant de se séparer du Connecticut cette semaine, alors que le Sun fait face à une refonte de l’agence libre et est perpétuellement paralysé par les limitations financières d’être la propriété de la tribu Mohegan.

Aujourd’hui, elle a sans doute décroché le poste le plus excitant de la ligue dans l’Indiana.

nous avons nommé Stephanie White comme notre prochain entraîneur-chef. bienvenue à la maison, @StéphanieWhite! 📝 https://t.co/77Th6d6PoH pic.twitter.com/V3C5wSwKfN – Fièvre de l’Indiana (@IndianaFever) 1 novembre 2024

Elle entraînera les deux dernières gagnantes de la recrue de l’année, Caitlin Clark et Aliyah Boston, qui étaient toutes deux également titulaires All-Star lors de leurs premières saisons. Après que Boston ait enregistré l’une des saisons de recrue les plus prolifiques de mémoire récente, Clark a augmenté la mise en terminant quatrième du vote MVP et en remportant les honneurs de la première équipe All-WNBA.

« Je suis incroyablement fier et honoré de rentrer chez moi dans l’Indiana et de diriger la Fever à un moment aussi crucial de l’histoire de cette franchise, ainsi qu’à un moment aussi important de l’athlétisme féminin », a déclaré White dans un communiqué. « Cette franchise s’est engagée et sera toujours déterminée à gagner et j’ai hâte de travailler chaque jour pour aider à offrir un autre titre WNBA aux plus grands fans de basket-ball du monde. »

Même avec l’équipe la plus jeune de la WNBA, la Fever a montré son haut potentiel en 2024. Après un départ 2-9 avec un programme de voyage d’ouverture brutal, elle a réalisé la meilleure attaque de la WNBA (107,7 points pour 100 possessions) et a terminé avec un .500 pour revenir aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Cependant, le simple fait de participer aux séries éliminatoires n’est plus l’objectif, c’est pourquoi White remplace Christie Sides.

Sides a été embauchée dans un rôle de développement, dans lequel elle a excellé. Boston, Clark, Kelsey Mitchell et Lexie Hull ont tous fait des progrès importants sous la direction de Sides, qui en était à son premier poste d’entraîneur-chef.

Désormais, l’objectif est de concourir pour les championnats, et White a plus d’expérience dans les étapes les plus profondes des séries éliminatoires. Elle a été assistante du Fever 2012 qui a remporté le championnat WNBA et les a ramenés en finale en tant qu’entraîneur en 2015. White a également mené le Connecticut aux demi-finales des séries éliminatoires au cours de chacune des deux dernières saisons et a battu l’Indiana pour y arriver. année.

White aurait pu avoir un mandat d’entraîneur très confortable avec le Sun, qui a gardé son ancien entraîneur, Curt Miller, pendant sept saisons. Au lieu de cela, elle entre dans le feu d’une situation de haute pression avec la joueuse de basket-ball féminine la plus populaire au monde. Aucune grâce ne lui sera accordée dans ce rôle, surtout pas après qu’Indiana ait poussé Sides à la faire entrer. On s’attendra à ce qu’elle gagne et elle doit rester dans les parages.

Les Fever savent à quoi ressemble le succès. Même dans une nouvelle WNBA, ils croient que la vieille garde peut faire le travail.

Lecture obligatoire

(Photo : Chris Marion/NBAE via Getty Images)