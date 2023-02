Indiana atteint la deuxième place du Top 25 AP féminin; La Caroline du Sud toujours n°1

La Caroline du Sud a battu un adversaire de premier plan pour rester n ° 1 dans le sondage sur le basket-ball universitaire féminin de l’Associated Press publié lundi et a maintenant une confrontation avec une autre qui se profile ce week-end.

Les Gamecocks (23-0) ont dominé alors-No. 5 UConn, 81-77, dimanche pour rester invaincu et rester le choix unanime au sommet du sondage du panel des médias nationaux de 28 membres. Après avoir affronté Auburn jeudi, la Caroline du Sud affrontera la LSU n ° 3 dimanche dans un match des deux dernières invaincues du basketball universitaire féminin de Division I.

L’équipe de Dawn Staley a remporté 29 matchs consécutifs et a été n ° 1 dans le sondage pendant 33 semaines consécutives. C’est une semaine avant d’égaler les Huskies pour la troisième plus longue séquence au sommet du sondage. Seuls UConn (51 semaines) et Louisiana Tech (36) ont eu des courses plus longues au n ° 1.

Alors que la Caroline du Sud a la mainmise sur le n ° 1 depuis plus d’un an, l’Indiana fait sa première apparition au n ° 2 après la défaite de Stanford contre Washington.

“Je vais savourer ça pendant une minute, sachant où en était le programme”, a déclaré l’entraîneur de l’Indiana, Teri Moren. “Nous avons écrit beaucoup d’histoire depuis que nous sommes ici au cours de nos neuf saisons, et c’est l’une des choses les plus historiques que nous ayons pu accomplir. Donnez du crédit à nos joueurs, je ne veux pas négliger ce qu’est un C’est une grande réussite. Nous sommes plus qu’humiliés d’être n ° 2. “

L’Indiana a remporté 10 matchs de suite depuis qu’il a subi sa seule défaite de la saison contre l’État du Michigan. Les Hoosiers ont une période difficile à venir, à commencer par un match à domicile contre le n ° 5 de l’Iowa jeudi. L’Indiana, qui n’avait pas été classée plus haut que la quatrième avant lundi, affronte ensuite l’État de l’Ohio n ° 13 et le Michigan, 12e.

“C’est pourquoi nous prenons un match à la fois, mais vous comprenez l’ampleur de ce qui nous attend. Je dis tout le temps aux enfants que nous contrôlons notre propre destin”, a déclaré Moren.

LSU est resté n ° 3 après des victoires serrées contre le Tennessee, la Géorgie et le Texas A&M. Les Tigres ont une semaine pour se préparer aux Gamecocks.

UConn a grimpé d’une place à la quatrième place après sa défaite serrée contre les Gamecocks et l’Iowa a terminé cinquième.

Le Cardinal est tombé à la sixième place avec Utah, Maryland, Duke et Notre Dame complétant le top 10. Les Blue Devils ont battu les Irlandais dimanche pour prendre la possession exclusive de la première place de l’ACC et gagner sept places dans le sondage. C’est le meilleur classement de Duke depuis que l’équipe a terminé la saison 2017 au neuvième rang.

La NCAA aura sa première révélation des 16 meilleures équipes du tournoi à ce stade jeudi.

Ce fut une semaine difficile pour l’Iowa State, qui a perdu contre le Kansas par un point et Baylor par six. Les Cyclones ont perdu neuf places dans le sondage du 12e au 21e.

Le Colorado est revenu dans le sondage au n ° 25 après avoir battu l’Oregon et l’État de l’Oregon au cours du week-end. Les Buffaloes ont été classés pendant quatre semaines avant de tomber la semaine dernière. Middle Tennessee a abandonné le sondage après avoir perdu ses deux matchs la semaine dernière.

Reportage par Associated Press.

Sondage AP Top 25 du basketball universitaire féminin

1. Caroline du Sud (23-0)

2. Indiana (22-1)

3. LSU (23-0)

4. UConn (21-3)

5.Iowa (19-4)

6. Stanford (22-3)

7. Utah (20-2)

8. Maryland (19-5)

9. Duc (20-3)

10. Notre-Dame (18-4)

11. Virginia Tech (18-4)

12. Michigan (19-5)

13. État de l’Ohio (20-4)

14. Caroline du Nord (17-6)

15. Villanova (20-4)

16. Oklahoma (18-4)

17.Arizona (18-5)

18. UCLA (18-6)

19. État de Floride (20-5)

20.Texas (18-6)

21. État de l’Iowa (15-6)

22. État de Caroline du Nord (16-6)

23. Gonzague (22-3)

24. Floride du Sud (22-4)

25. Colorado (18-5)

