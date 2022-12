Indian Valley Vocational Centre nomme des étudiants d’hiver exceptionnels – Shaw Local

Indian Valley Vocational Center à Sandwich a annoncé ses étudiants d’hiver exceptionnels sélectionnés par leurs instructeurs. Les critères impliquaient des qualités telles qu’un travail professionnel exceptionnel, l’enthousiasme, l’assiduité, l’initiative et une éthique de travail démontrée.

Chaque programme IVVC sélectionnera un étudiant différent trois fois au cours de l’année pour cette reconnaissance spéciale. Les étudiants reçoivent un certificat attestant de ce prix. Les étudiants sont:

George Baumann, Soudage et fabrication, Hinckley Big Rock ; Paige Feitlich, application de la loi, Indian Creek ; Aidan McGarry, Programmation informatique et technologies de jeu, Plano ; Addison Caho, Services médicaux d’urgence, Plano ; Zac Gatenby, Technologie automobile, Sandwich ; Joey Shafer, conception graphique, Sandwich ; Amanda Skinner, Professions de la santé, Sandwich ; Melody Goldstein, arts culinaires, sandwich ; Myranda Banister, Méthodes d’enseignement, Somonauk; Oliver Moore, technologie informatique, Somonauk ; Brianna Gibson, Réparation de carrosserie automobile, Somonauk ; Nathan Adamovich, soudage et fabrication, Yorkville ; Roary Mezger, métiers de la construction, Yorkville ; Nolan Wood, Technologie automobile, Yorkville ; Brooke Potrawski, sciences du feu, Yorkville ; Macy Kay Cyr, infirmière auxiliaire agréée, Yorkville; Connor Nameche, médecine sportive, Yorkville.