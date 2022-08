Indian Valley Theatre présentera des mélodrames à Sandwich Fair – Shaw Local

Indian Valley Theatre présentera à nouveau ses mélodrames en personne lors de la Sandwich Fair de cette année.

Le public aura droit à deux spectacles sous la tente du groupe, située au spot 262 près de la porte 3.

“Run to the Roundhouse, Nellie”, réalisé par Jim Steadman, sera joué à 18h et 20h, le 7 septembre, 18h et 20h le 9 septembre, 14h et 18h le 10 septembre et 14h le 11 septembre.

« Showtime on the Showboat », réalisé par Linda Whaley, sera présenté à 18 h et 20 h le 8 septembre, à midi, 16 h et 20 h le 10 septembre et à midi et 16 h le 11 septembre.

Les billets seront de 4 $ par personne ou de 10 $ par famille, en espèces ou par chèque seulement pour chaque spectacle.

Pour toute question ou information sur les mélodrames IVT Sandwich Fair ou Indian Valley Theatre, envoyez un courriel à info@indianvalleytheatre.com.