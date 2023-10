Indian Valley Theatre présente « The Tin Woman » du 20 au 22 octobre – Shaw Local

L’Indian Valley Theatre présentera « The Tin Woman » écrit par Sean Grennan et mis en scène par Jen Ketchum du 20 au 22 octobre à l’historique Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St.

« The Tin Woman » utilise l’humour et le pathétique pour explorer la perte, la famille et ce que signifie avoir une nouvelle vie. Au lieu de savourer la vie après sa transplantation cardiaque, Joy entre dans une spirale descendante, ne sachant pas si elle mérite vraiment une seconde chance. Pendant ce temps, Alice et Hank pleurent la perte de leur fils, Jack, dont le cœur a servi à sauver Joy. À la demande d’un ami, Joy retrouve la famille de Jack pour trouver une solution. Mais Alice, Hank et leur fille Sammy sont-ils prêts à accepter la mort de Jack ?

Les représentations auront lieu à 19 h 30 les 20 et 21 octobre et à 14 h le 22 octobre. Les billets coûtent 18 $ chacun et sont en vente dès maintenant au indianvalleytheatre.com.

Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif de l’Illinois qui se consacre à l’appréciation et au développement des arts du spectacle dans la région de Fox Valley.