Indian Valley Theatre présente « The Rented Christmas » du 9 au 11 décembre – Shaw Local

Indian Valley Theatre présentera “The Rented Christmas”, de Norman C. Ahern, Jr. et Yvonne Ahern, du 9 au 11 décembre à l’Historic Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St.

Basé sur la nouvelle de J. Lillian Vandervere, l’histoire de la façon dont le Noël loué de John Dale se transforme en une nouvelle vie pour toutes les personnes impliquées en fait une histoire sincère pour la saison des fêtes.

Réservez une place sur le site de l’IVT indianvalleytheatre.com . Les heures de représentation sont à 19 h 30 les 9 et 10 décembre et à 14 h le 11 décembre. Les billets seront au coût de 15 $ à l’avance et de 18 $ à la porte avant le spectacle, si disponibles.

Pour plus d’informations sur “Le Noël Loué” ou Indian Valley Theatre, envoyez un message via la page Facebook de l’IVT ou par e-mail info@indianvalleytheatre.com .

Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif de l’Illinois dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène dans la région de Fox Valley.