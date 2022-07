Indian Valley Theatre annonce les récipiendaires de la bourse IVT Mimi Bryan – Shaw Local

SANDWICH – L’Indian Valley Theatre a récemment annoncé les récipiendaires de la bourse commémorative Mimi Bryan 2022.

Selon un communiqué de presse, les boursiers sont Kendel Graham de Somonauk, Kaitlyn Magoonaugh d’Ottawa et Stephanie Sus de Gênes.

Les récipiendaires ont été annoncés lors d’une réunion en juin au Sandwich Opera House.

Tous les boursiers prévoient de fréquenter divers établissements secondaires. Graham envisage de se spécialiser en théâtre musical à Columbia, selon le communiqué. Magoonaugh prévoit d’aller à St. Mary’s Notre Dame pour obtenir un diplôme en éducation élémentaire et spécialisée, et Sus prévoit de fréquenter la Northern Illinois University pour étudier la psychologie en mettant l’accent sur l’orientation scolaire.

Mimi Bryan était membre de l’une des familles fondatrices qui ont amené le théâtre communautaire en direct dans la région de Sandwich. Bryan a joué un rôle déterminant en donnant à de nombreux acteurs en herbe une chance de monter sur scène et en donnant vie au théâtre communautaire pour le plaisir de centaines de membres de la communauté de Fox Valley. L’Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène dans la région de Fox Valley.

Pour toute question ou information sur Indian Valley Theatre, envoyez un courriel à [email protected] Pour plus d’informations sur la bourse Mimi Bryan, contactez Sharon Pagoria à [email protected] Pour faire un don déductible d’impôt au Fonds de bourses d’études Mimi Bryan afin qu’IVT puisse continuer à attribuer cette bourse aux finissants du secondaire à l’avenir, visitez le site Web d’IVT à indianvalleytheatre.com/support-ivt-donate/ivt-scholarship.