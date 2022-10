Indian Valley Theatre annonce les prochaines auditions – Shaw Local

L’Indian Valley Theatre organisera des auditions pour son spectacle de décembre, «The Rented Christmas», de 13 h à 16 h le dimanche 2 octobre et de 18 h à 21 h le lundi 3 octobre. Les auditions auront lieu dans la salle communautaire du Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St. à Sandwich, et inclure des lectures à froid du scénario. Les dates de représentation seront du 9 au 11 décembre.

Tous les âges sont encouragés à passer une audition. Une adhésion est nécessaire pour faire partie du spectacle. De l’aide sera nécessaire avec la technologie / les lumières et l’équipe de scène. Contactez Indian Valley Theatre pour toute question par e-mail info@indianvalleytheatre.com ou envoyer un message Facebook.

Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif de l’Illinois dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène dans la région de Fox Valley.