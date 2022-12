Indian Valley Theatre annonce des auditions pour « The Secret Garden » – Shaw Local

Indian Valley Theatre organisera des auditions pour la comédie musicale du printemps, “The Secret Garden”, de 10 h à 13 h le samedi 7 janvier et de 14 h à 16 h et de 17 h à 19 h le dimanche 8 janvier au Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St. à Sandwich. IVT lancera différents âges de 10 ans aux adultes.

Ceux qui auditionneront devront avoir une chanson préparée et liront le script à froid. Apportez votre propre musique, qui peut être chantée a capella ou avec un enregistrement. Un piano et un pianiste seront disponibles.

Les dates de représentation sont les 17, 18 et 19 mars.

“The Secret Garden” est basé sur le livre de Frances Hodgkin Burnett, avec des paroles de Marsha Norman et une musique de Lucy Simon. Dans cette histoire classique enchanteresse, Mary Lennox, une enfant de 10 ans aigre et désagréable, est orpheline en Inde et est envoyée vivre avec son oncle en Angleterre qui est un reclus. Marie doit s’acclimater à son nouvel environnement. Là-bas, elle découvre les murs du jardin et un rouge-gorge qui est sympathique et aime les humains. Avec l’aide du rouge-gorge, elle découvre le secret du jardin clos.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à info@indianvalleytheatre.com, envoyez un message Facebook à Indian Valley Theatre ou contactez directement la réalisatrice Kathie Hart via Facebook Messenger.

Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif de l’Illinois dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène dans la région de Fox Valley.