Indian Super League: David Villa s’associe à l’Odisha FC dans le cadre d’un coup d’État pour le président du club Raj Athwal | Actualités du football

Le vainqueur de la Coupe du monde, David Villa, a été recruté par l’Odisha FC, membre de la Super League indienne, en tant que conseiller mondial du football, dans le cadre d’un coup d’État majeur pour le président indo-britannique du club récemment nommé, Raj Athwal.

Villa, 39 ans, a remporté 15 trophées au cours de sa carrière de joueur et conseillera et aidera à façonner la stratégie de football et de recrutement d’Odisha. L’un des meilleurs attaquants de sa génération, Villa reste le meilleur buteur espagnol de tous les temps et compte Barcelone, l’Atletico Madrid et New York parmi ses anciens clubs.

Le vainqueur de la Ligue des champions – qui a cofondé le cabinet de conseil en football DV7 Group il y a cinq ans – pense que son expérience de travail avec certains des plus grands noms du football mondial peut s’avérer inestimable pour l’Odisha FC.

« Je vais essayer d’apporter mon expérience [to the role]», A déclaré Villa dans une interview exclusive avec Sky Sports News.

« Évidemment, je n’ai pas joué en Inde mais j’ai joué au football pendant 20 ans en tant que professionnel et avant cela à l’académie. Et dans tous les projets que nous [my team] sont impliqués dans, j’essaye de donner toute mon expérience que j’ai dans le football.

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir joué avec de grands joueurs, derrière moi et près de moi [and I also played under some] de grands entraîneurs, des entraîneurs incroyables. J’ai joué dans les grands tournois de football et je vais essayer de vous aider à utiliser toute cette expérience. «

Villa n’a raccroché ses crampons qu’à la fin de la saison dernière après un passage à Vissel Kobe au Japon où il a joué aux côtés de l’ancien coéquipier de Barcelone Andres Iniesta, marquant 13 buts en 28 apparitions en J-League.

Le quadruple vainqueur du titre de la Liga a deux mois de moins que l’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic, et un an de moins que le milieu de terrain d’Arsenal Robert Pires lorsqu’il a participé à la saison inaugurale de la Super League indienne en 2014, à 40 ans.

Villa a révélé que l’Odisha FC souhaitait savoir s’il voulait toujours jouer, mais insiste sur le fait qu’il est très content à la retraite – bien qu’il pense qu’il est probablement encore capable de jouer à nouveau à un niveau compétitif.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était tenté de jouer dans la Super League indienne (ISL) de la saison prochaine, Villa a déclaré: «C’était la première question des habitants d’Odisha!

« J’ai pris la décision il y a un an d’arrêter de jouer parce que je pensais que c’était la [right] moment, pas parce que je sentais que je ne pouvais plus jouer au football. Je crois que si je m’entraîne, je peux jouer au football à coup sûr.

« Mais j’ai pensé à ce moment [when I decided to retire] était le bon moment. Comme vous le savez, la vie ne se limite pas au football. J’ai 39 ans et j’ai joué pendant 20 ans en tant que joueur de football.

« Je pense que je peux aider davantage le sport du football et le monde du football dans ma position en ce moment que sur le terrain. Je pense que j’ai pris la bonne décision parce que je suis très heureux maintenant. Le football me manque un peu, mais je pense Je peux aider dans le poste maintenant plus que ce que je peux faire sur le terrain. «

‘Ceci est une déclaration d’intention pour l’Odisha FC’

Actualités Sky Sports a rompu l’histoire selon laquelle Athwal – l’un des dirigeants du football britannique sud-asiatique les plus expérimentés du pays – avait rejoint Odisha en tant que président, devenant le premier Indien britannique à assumer un tel rôle depuis la création de l’ISL.

Athwal est ravi du nouveau rapprochement entre son club et l’un des noms connus du football mondial.

« L’arrivée de David est une déclaration d’intention pour l’Odisha Football Club, la région, les supporters et, bien sûr, la Super League indienne en général », a déclaré Athwal. Sky Sports News.

« Tout le monde sait que David Villa était l’un des attaquants cliniques les plus prolifiques de sa génération. Il a remporté la Coupe du monde, l’Euro, les titres de la Liga, la Ligue des champions, la liste est interminable. »

« Il a clairement adhéré à notre vision et à nos aspirations en tant que club de football. Il apporte une riche expérience au club et au football indien. La façon dont nous voyons les choses est qu’il va être très important pour notre succès à l’avenir. »

Villa peut « renforcer l’écosystème du football indien »

Le secrétaire au sport et au tourisme d’Odisha, Vishal Dev, a également salué l’arrivée de Villa, insistant sur le fait que c’est un coup de pouce pour tous ceux qui sont associés au football dans la région et dans le pays en général.

« En ce qui concerne David Villa en tant que joueur, je pense qu’il est tout ce que représente le succès dans une carrière de footballeur », a déclaré Dev Sky Sports News.

« Il a remporté l’Euro et la Coupe du monde avec l’Espagne, et la Liga et la Ligue des champions avec Barcelone, et nous espérons qu’il apportera cette formule à l’Odisha FC qui verra l’Odisha FC se hisser prochainement en tête du classement ISL. Nous sommes très, très excités, ravis et confiants que son arrivée fera une grande, grande différence pour l’Odisha FC.

« David est quelqu’un qui comprend très bien l’écosystème du football, et nous espérons que son expérience et son expertise pourront aider le club ainsi que l’État à renforcer l’écosystème du football, au sein de l’État et aussi du pays.

« Nous avons vu ce que des joueurs comme Alessandro Del Piero et Nicolas Anelka ont fait lorsque l’ISL a débuté, ils ont assuré que l’ISL a pris un excellent départ. Avec l’arrivée de David Villa, je suis sûr que l’Odisha FC sera également en mesure de l’obtenir. avantage et avantage. «