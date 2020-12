Les étangs, créés pendant quatre décennies, visent à résoudre le problème de la pénurie d’eau. Kamegowda – connu sous le nom de « Pond Man » – dit qu’ils sont de nature « scientifique », l’eau coulant sur une pente, empêchant les étangs de se dessécher même pendant les mois d’été torrides. Les oiseaux et les animaux sauvages comme les ours, les léopards, les cerfs et les renards utilisent les étangs pour étancher leur soif.