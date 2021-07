Indian Red Boy abattu le dernier – The Game dit que ses paroles sur le « manque de respect » de Nipsey Hussle ne concernaient pas le rappeur tué

QU’EST-CE QUE LE JEU A RÉVÉLÉ À PROPOS DE SES PAROLES NIPSEY HUSSLE ?

Lundi, The Game a parlé dans un live Instagram de ses paroles sur le manque de respect de Nipsey Hussle.

« Comprenez que je ne voulais pas manquer de respect à aucun Pirus, aucun sang, aucun négro de LA, aucun gangbanger, point final », a déclaré The Game, a rapporté Complex.

« Parlant de la situation de l’Indian Red Boy, numéro un, RIP au pote. Amour à toute sa famille, ses proches, toute la famille Inglewood et tous les Pirus à travers le monde, point final. »

Il a ajouté: « J’ai écrit ces barres, ces barres sont dans mon téléphone depuis mai ou avril.

« Hier, j’ai décidé de mettre la merde sur le Live, un mauvais timing en mon nom. J’ai l’impression de n *** as, n *** as l’impression d’avoir manqué de respect à quelqu’un mais c’est vraiment juste un mauvais timing.

« Sur moi, je vais avec les grands potes, certains des petits potes et je vais avec la famille de Blood et je vais aider à enterrer le sang et à jeter des jetons pour les funérailles. »