L’Inde Nilanshi Patel, qui détenait le record du monde Guinness des cheveux les plus longs d’un adolescent, s’est récemment coupée les cheveux. L’adolescente basée au Gujarat, souvent surnommée Rapunzel dans la vie réelle, a déjà détenu trois autres records pour la longueur de ses cheveux. Maintenant, Patel a décidé de couper ses tresses après les avoir cultivées pendant 12 ans et en a fait don à un musée.

Selon un Hindustan Times rapport, Patel fait pousser ses cheveux depuis l’âge de six ans et une mauvaise coupe de cheveux dans un salon l’a incitée à s’inscrire dans le prestigieux livre des records des cheveux les plus longs d’un adolescent. Patel a déclaré: « J’avais établi le record du monde Guinness pour les cheveux les plus longs jamais enregistrés sur un adolescent juste avant mon dix-huitième anniversaire l’année dernière. »

Alors qu’elle a pris un certain temps pour décider de ce qu’elle allait faire de ses cheveux. Elle avait trois options: les vendre aux enchères, en faire don à une œuvre de bienfaisance ou en faire don à un musée. Les serrures de l’adolescent seront désormais exposées au célèbre Ripley’s Believe it or Not! Hollywood museum et le Guinness World Records Museum aux États-Unis.

Suivant les traces de sa fille, la mère de Patel lui a dit qu’elle ferait don de ses propres cheveux pour les patients atteints de cancer, a en outre cité le rapport.

Après sa première coupe de cheveux en 12 ans, Patel a déclaré que sa routine de soins capillaires prendrait certainement moins de temps maintenant. «Auparavant, il me fallait 30 minutes pour me laver et une heure pour me coiffer», a-t-elle déclaré.

Patel, qui poursuit sa première année de diplôme d’ingénieur à l’IIT Gandhinagar, a déclaré qu’elle l’avait embrassée au revoir lorsque la première serrure a été coupée. Publiez un style, elle est ravie de son nouveau look. Cependant, sa mère a raté les longues tresses de sa fille.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici