Le ministère des Chemins de fer a récemment partagé des images impressionnantes du plus haut pont à arc unique du monde – le pont ferroviaire de Chenab – situé au Jammu-et-Cachemire. Les chemins de fer indiens ont réussi à capter une attention considérable après qu’une incroyable série de photos du pont de Chenab ait fait surface sur les réseaux sociaux via leur compte Twitter officiel.

Les images capturent le pont sous différents angles et dans des tons vibrants. Un élément que toutes les images partagent est les nuages ​​​​qui s’étendent sur le paysage et y ajoutent une autre couche esthétique. Partageant la photo, le ministère des Chemins de fer, dans la légende, a écrit : « Une vue d’une beauté à couper le souffle sur le pont de Chenab.

Jetez un oeil aux photos:

Depuis leur partage, les images ont reçu près de 16 000 likes et plusieurs milliers d’internautes ont enregistré leurs réactions par le biais de retweets et de commentaires. “Juste trop bien”, a écrit un utilisateur.

Un autre a tagué la photo comme suit : “Ingénierie et persévérance dans une riche splendeur”.

Cet utilisateur a déclaré : « Les chemins de fer indiens devraient être très fiers d’eux-mêmes ! Structure vraiment magnifique! J’adorerais en savoir plus sur sa construction », et a marqué le ministre des chemins de fer Ashwini Vaishnaw dans la section des commentaires.

Un utilisateur a comparé la rivière Chenab aux “routes magiques des films Disney”.

Intervenant, un autre a dit: “Un chemin vers un monde fantastique.”

Appelant cela le « développement à son apogée », un utilisateur a écrit : « Vue absolument époustouflante ».

Vue absolument époustouflante !!! Ce qui le rend plus spécial, c’est qu’il s’agit d’une initiative de développement et non d’une dépense de loisirs !!! Elle est plus haute que la magnifique Tour Eiffel !!! C’est ce que vous appelez le développement à son apogée !!! pic.twitter.com/nTTPrxSavG

– Jaishankar Krishnan (@Jaikri_tweets) 14 septembre 2022