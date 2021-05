Indian Premier League: les joueurs anglais commencent à rentrer chez eux après le report du tournoi | Nouvelles de cricket

Jos Buttler est l’un des trois joueurs anglais qui seraient déjà sur le chemin du retour au Royaume-Uni après la suspension indéfinie de l’IPL.

Certains des 11 joueurs de l’IPL d’Angleterre sont déjà en train de rentrer chez eux après la suspension indéfinie du tournoi.

Il est entendu que Sam Billings, Jos Buttler et Jonny Bairstow ont réussi à sécuriser les vols de retour vers le Royaume-Uni plus tôt que prévu.

Il avait été prévu que tous les acteurs de l’IPL seraient tenus de s’auto-isoler en Inde et de subir un test négatif avant de quitter le pays.

Les joueurs devront toujours mettre en quarantaine pendant 10 jours dans un hôtel approuvé par le gouvernement à leur arrivée au Royaume-Uni, car l’Inde est un pays de la « liste rouge ».

Michael Atherton qualifie de « inévitable » le report de la Premier League indienne 2021, tout en pensant également qu'il sera difficile pour le tournoi d'être reprogrammé

La lucrative compétition Twenty20 s’est déroulée dans le contexte d’une urgence de santé publique, les taux d’infection quotidiens de l’Inde ayant récemment dépassé 400000 et des pénuries massives d’oxygène ont été signalées, mais a finalement été suspendue mardi avec seulement la moitié de ses 60 matchs programmés terminés.

Alors que les organisateurs avaient tenté de positionner l’IPL comme une source potentielle de secours et de divertissement pour une population passionnée de cricket en proie à un verrouillage dur, des cas positifs dans trois des huit franchises ont changé le paysage et ont effectivement prouvé que la bio- les bulles sécurisées n’étaient plus en mesure de conjurer la menace.

Les équipes étant isolées, les matchs reportés et la confiance dans l’environnement déclinant, le conseil général de la ligue a voté à l’unanimité pour appeler à l’arrêt, l’attention se portant plutôt sur le fait de voir les participants partir de manière rapide et sûre.

Le capitaine de ballon blanc de l’Angleterre, Eoin Morgan, a mené Kolkata Knight Riders dans l’IPL de cette année

Le contingent anglais, dirigé par le capitaine aux commandes limitées Eoin Morgan, est inquiet de la situation depuis un certain temps.

Le England and Wales Cricket Board a fourni un soutien et des conseils au quotidien, mais a toujours considéré la participation comme un choix individuel.

Morgan (Kolkata Knight Riders), Bairstow et Jason Roy (Sunrisers Hyderabad), Moeen Ali et Sam Curran (Chennai Super Kings) sont tous dans des franchises qui ont eu des cas positifs au camp.

La semaine dernière, les joueurs ont reçu un e-mail du directeur général d’IPL, Hemang Amin, leur assurant que « le tournoi n’est pas terminé pour BCCI tant que chacun de vous n’est pas arrivé chez vous, sain et sauf ».

L'ancien batteur anglais Rob Key a déclaré que l'arrêt du calendrier de la Premier League indienne était inévitable compte tenu de la situation concernant le coronavirus dans le pays

Le Conseil international de cricket a précédemment confirmé que des plans de sauvegarde pour le tournoi sont en place, les Émirats arabes unis étant le remplaçant préféré, et la conclusion rapide de l’IPL suggère qu’ils pourraient maintenant être accélérés.

Cependant, en parlant à Actualités Sky Sports mardi, l’ancien batteur anglais Michael Atherton estime qu’il sera difficile pour la compétition d’être reportée.