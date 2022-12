Indian No.1 Mukund Sasikumar Handed Wildcard Entry

Le numéro un indien Mukund Sasikumar s’est vu remettre mercredi une wild card pour la cinquième édition du Tata Open Maharashtra alors que les organisateurs ont assuré la présence de l’Inde dans le tableau principal en simple de l’événement ATP à domicile, prévu au stade Balewadi du 31 décembre à janvier. 7.

Le joueur de 25 ans, né à Chennai, sera le premier participant wildcard cette année alors que le peloton difficile en simple se compose de 17 joueurs du top 100, dont l’ancien champion du Grand Chelem Marin Cilic et le finaliste de l’an dernier Emil Ruusuvuori.

“C’est le tournoi de l’Inde et nous nous engageons à fournir une plate-forme aux joueurs indiens, en les aidant à saisir les opportunités dont ils ont tant besoin. Nous sommes ravis de donner une wildcard à Mukund Sasikumar ; il est actuellement l’Indien le mieux classé. J’espère qu’il tirera le meilleur parti de cette opportunité et réalisera des performances impressionnantes devant les supporters locaux”, a déclaré Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra et président de la Maharashtra State Lawn Tennis Association.

“Jouer de grands tournois comme le Tata Open Maharashtra aide toujours les joueurs à renforcer leur confiance, en particulier lorsque vous affrontez certains des meilleurs athlètes du monde. Mukund Sasikumar est l’un des joueurs talentueux de l’Inde et ce tournoi a toujours encouragé la participation indienne. Ce sera une excellente occasion pour lui de présenter son jeu et d’acquérir une expérience précieuse car nous avons un champ compétitif cette année avec de grands noms”, a déclaré Sunder Iyer, co-secrétaire de l’Association indienne de tennis et secrétaire de l’Association de tennis sur gazon de l’État du Maharashtra.

En septembre, Mukund a remporté l’événement ITF Future au Portugal – son premier titre en cinq ans, et a également terminé deuxième lors d’un événement ITF 15 en Égypte plus tôt ce mois-ci.

Ce sera la deuxième apparition de Mukund au tableau principal du Tata Open Maharashtra après sa première sortie lors de la troisième édition. Le numéro 340 mondial a participé aux qualifications l’année dernière.

Yuki Bhambri jouera également en simple car il participera aux qualifications.

Les qualifications débuteront le 31 décembre tandis que le tableau principal se jouera du 2 au 7 janvier.

