Indian Matchmaking saison 2 : Sima Taparia est de retour, mais les internautes n’en sont pas contents ; dites: ‘Qui a demandé ces conneries?’

En 2020, Netflix a proposé une émission de téléréalité intitulée Indian Matchmaking dans laquelle Sima Taparia, une consultante en mariage de Mumbai, a tenté de faire correspondre les garçons et les filles pour se marier. La série comportait huit épisodes, et bien qu’elle n’ait pas reçu une excellente réponse, le public l’a regardée uniquement pour se divertir et elle est également devenue du matériel de mème. Il y a eu des rapports selon lesquels Netflix a renouvelé l’émission de téléréalité pour la saison 2, et récemment, la date de première de la saison 2 de Indian Matchmaking a été annoncée.

Indian Matchmaking saison 2 commencera à être diffusé sur Netflix le 10 août 2022. Netflix a posté sur Instagram, “Se met à genoux et demande s’il y a des plans pour la saison 2 d’Indian Matchmaking LA RÉPONSE EST OUI. SEEMA AUNTY ET INDIAN MATCHMAKING REVIENDRA POUR UNE DEUXIÈME SAISON.”

Sima Taparia a également publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle déclare que le matchmaking est sa passion et que c’est une joie pour elle de partager son travail avec le public. À la fin de la vidéo, elle dit : « Sima de Mumbai est de retour.

Eh bien, les internautes ne sont pas très heureux d’entendre parler de la saison 2 de la série. Un utilisateur d’Instagram a commenté : “Et puis vous vous demandez pourquoi netflix fait face à des pertes.” Un autre internaute a commenté : “Qui a demandé ces conneries ?”

Dans la saison 1, nous avons pu voir Sima essayer de trouver des correspondances pour des personnes comme Aparna Shewakramani, Pradhyuman Maloo, Nadia Christina Jagessar, Vyasar Ganesan, Akshay Jakhete et Ankita Bansal. Mais, malheureusement, le taux de réussite de la saison 1 était assez faible car elle n’a trouvé le match parfait pour aucun d’entre eux.

Netflix a partagé quelques images fixes dans lesquelles nous pouvons voir qu’Aparna Shewakramani et Nadia Christina Jagessar seront également de retour dans la saison 2. Il sera intéressant de voir si ces filles trouveront leur match cette fois ou non.