Indian Matchmaking 2 a chuté et Twitter est toujours obsédé par ‘Sima Aunty’

Indian Matchmaking est de retour avec sa deuxième saison et Sima Taparia a repris son rôle de marieuse vedette. À première vue, cette saison, il pourrait même y avoir un mariage dans l’émission Netflix. Parmi les visages que nous connaissons grâce à la première saison, Aparna Shewakramani et Nadia Jagessar sont également de retour. Nadia, après le premier épisode, a également réussi à énerver beaucoup de Twitterati. Sima Taparia, pour sa part, a déjà commencé à ébouriffer les plumes avec des commentaires qui divisent comme Priyanka Chopra et Nick Jonas n’étant pas un bon match.

Indian Matchmaking a une réputation notoire en ce qui concerne le contenu grincer des dents, mais c’est l’une des choses que les gens aiment détester. Les mèmes et les blagues qui sortent de la série ont toujours été sans fin. Cette fois n’est pas différente.

sima taparia est de retour avec ses doublures pic.twitter.com/UfCteYtX5F — déchets du cyberespace (@pankhuriiiiii) 10 août 2022

Fuck yeaaa il est temps pour S2 du grincer des dents Sima Taparia ruinant de nombreuses vies, je suis TELLEMENT PRÊT – mrig déchaîné (@mrigyaavarma) 10 août 2022

Je facture aussi ma patience…#IndianMatchmaking pic.twitter.com/hj1D5yZ33k — Sima Taparia de Bombay (@SimaAuntyy) 1 août 2022

Pourquoi suis-je assis ici à faire des ppts et des modèles Excel alors que ma véritable vocation est d’être Tatie Sima Taparia de Mumbai. – un. (@anasir__) 10 août 2022

Sima Taparia vient littéralement de dire “d’abord le mariage, puis l’amour”

Je pense que simple saath yehi hone wala hai — Filoni (@Filonerrrrr) 10 août 2022

J’ai besoin que le pandit de Sima lise sur mon visage et me dise mon avenir parce que ça me semble trouble #IndianMatchmaking2 – Se sentir moelleux (@_Mpha_) 10 août 2022

Ok, je ne peux pas croire que la tante Sima a appelé Nick Jonas “petite” et Priyanka une “aînée” traversent la saison 2 #IndianMatchmaking2 — VIVEK SHRAYA (@vivekshraya) 11 août 2022

Indian Matchmaking était une émission populaire en 2020 mais a été fortement critiquée pour sa représentation de la société indienne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont été mécontents que l’émission ait créé une mauvaise image du pays pour le public international.

En parlant de cela, Sima a déclaré à Pinkvilla en 2020 : « Il y a des critiques partout et maintenant, en tant que star, je prends les critiques de manière positive. Je crois que cela m’aidera à bien faire. Aujourd’hui, les femmes prennent la parole et défendent leurs choix, ce qui est un grand progrès. En tant qu’entremetteur, mon rôle est de trouver un équilibre entre deux personnes et de veiller à ce que leurs préférences soient satisfaites. Souvent, ce n’est pas la fille ou le garçon mais la famille qui prend les décisions à leur place, dans ce cas je les aide et je leur laisse le soin de décider.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici