Indian Mariner gagne Rs 7,45 crore dans un concours de tirage au sort aux Émirats arabes unis

Un marin indien a remporté 1 million de dollars (7,45 crore de Rs) lors d’un concours de tirage au sort aux Émirats arabes unis, selon un article de presse publié jeudi. Ganesh Shinde, 36 ans, basé à Thane, Maharashtra, a acheté le billet jackpot le 16 juin sur le site officiel du tirage au sort du Dubai Duty Free Millennium Millionaire et Finest Surprise avant son arrivée ici, a rapporté le Gulf News. Shinde travaille comme marin pour une entreprise brésilienne et chaque fois qu’il voyage entre Dubaï et Rio de Janeiro, il y a une attente de transit à Dubaï.

À son arrivée, Shinde a découvert qu’il avait remporté le jackpot.

« C’est incroyable. Je suis encore sous le choc. C’est une si belle opportunité. Je suis très heureux et reconnaissant envers Dubai Duty Free. J’aime la ville de Dubaï. J’espère visiter bientôt », a-t-il déclaré au quotidien.

Shinde a déclaré qu’il achetait régulièrement le billet de loterie au cours des deux dernières années.

« Je veux une nouvelle voiture, un nouvel appartement, économiser de l’argent pour les études de mon enfant. La liste est donc longue. L’argent du prix servira à ces fins », a-t-il déclaré au journal.

Le tirage au sort Millennium Millionaire a commencé en 1999 et Shinde est le 181e ressortissant indien à gagner plus d’un million de dollars au concours.

Les ressortissants indiens représentent le plus grand nombre de ventes de billets au tirage au sort du Dubai Duty Free Millennium Millionaire, a rapporté le quotidien.

