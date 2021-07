Indian Idol Saison 12 : Disco King of Bollywood – Bappi Lahiri pour honorer l’épisode spécial du week-end ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’une des émissions de téléréalité chantées les plus regardées – Indian Idol 12 accueillera le « King of Disco » Bappi Lahiri dans son prochain épisode spécial du week-end. Sur le thème ‘Bappi Da Surprise Special’, le maestro de la musique apportera de nombreux cadeaux sous forme de surprises pour tous les concurrents.

Dans l’épisode spécial du week-end à venir, les candidats au Top 6 donneront une ode à la légende en chantant quelques hits célèbres de Bappi Da, ce qui en fera une affaire mémorable.

Apportant une contribution phénoménale au monde musical, Bappi Da sera vu partager les détails de la création des chansons et bénira également les chanteurs très talentueux.

L’hôte Aditya Narayan sera vu en train de plaisanter avec les concurrents et les juges Anu Malik, Sonu Kakkar et Himesh Reshammiya.

La saison 12 d’Indian Idol est diffusée sur Sony Entertainment Television à 21h30.