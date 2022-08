Indian Idol 13 sera-t-il entièrement scénarisé et faux ? La dernière promo reçoit de sévères critiques de la part des internautes

Une vague d’émissions de télé-réalité va frapper le public. Bigg Boss 16, Jhalak Dikhla Jaa 10 et Nach Baliye 10 font déjà la une des journaux et comment sur la liste de ses participants. Maintenant, une autre émission de télé-réalité a été ajoutée à la liste. Idole Indienne 13 a également été annoncé. Une nouvelle promo de l’émission a été publiée par la chaîne et il est apparu qu’elle allait être pleine de divertissement familial. Cependant, les internautes ne sont pas satisfaits.

Les internautes contrariés par Indian Idol 13

Au fur et à mesure que la promo était mise en ligne, de nombreux internautes ont qualifié l’émission d’être scénarisée et fausse. L’un d’eux a critiqué l’émission en écrivant: “Nutankiyu ki dukan est de retour.” Un autre internaute l’a également appelé à être scénarisé. Un commentaire disait: “Sab fake he you log dikhawa karna nahi cohdte.” Découvrez la promo et les réactions ci-dessous:

Indian Idol 12 controverse

YLa saison précédente de l’émission avait subi une série de polémiques. Parmi les plus importantes figuraient les remarques d’Amit Kumar. Pour un épisode spécial de Kishore Kumar, il était apparu dans l’émission. Plus tard, il a dit: “J’ai fait ce qu’on m’a dit. On m’a dit sabko louange karna hai. On m’a dit jo jaisa bhi gaaye usko uplift karna hai parce que c’est un hommage à Kishore da. Je pensais que ce serait un hommage à mon père. Mais une fois là-bas, j’ai juste suivi ce qu’on m’avait demandé de faire. Je leur avais dit de me donner des parties du scénario à l’avance, mais rien de ce genre ne s’est produit. Sa déclaration a suscité une grande controverse car elle a déclenché une discussion sur l’authenticité des émissions de téléréalité. Indian Idol 12 était également sous le feu des projecteurs en raison de l’ange amoureux créé entre Pawanadeep Rajan et Arunita Kanjilal.