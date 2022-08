Indian Idol 13 : Neha Kakkar RÉAGIT de se faire troller pour avoir pleuré dans des émissions de téléréalité

Neha Kakkar fait souvent l’objet de critiques pour avoir pleuré dans des émissions de téléréalité. La chanteuse populaire de Bollywood a récemment été critiquée et accusée d’avoir pleuré faux dans l’émission de téléréalité Superstar Singer 2. Et maintenant, Neha Kakkar sera à nouveau vue comme juge dans l’émission la plus populaire Indian Idol 13 et évidemment, la chanteuse a été interrogée à son sujet. pleurer sur le spectacle à chaque fois. Dans sa récente interview, Neha a finalement réagi en se faisant troller pour avoir pleuré dans l’émission. Neha a déclaré: “J’ai cette qualité en moi et je n’ai aucun regret à ce sujet”.

Neha a en outre ajouté qu’elle ne peut pas blâmer les personnes qui ne sont pas émotives, c’est pourquoi elles ne comprennent pas les émotions. Ils peuvent me trouver faux. Mais les gens sensibles m’aiment et ils peuvent me comprendre et s’identifier à moi. Neha a déclaré: “Aujourd’hui, nous ne voyons pas trop de gens qui peuvent ressentir la douleur des autres et qui veulent les aider. J’ai cette qualité en moi et je n’ai aucun regret à ce sujet.”.

Neha Kakkar a même répondu aux critiques des téléspectateurs qui qualifient l’émission de téléréalité de fausse et a déclaré que je n’appellerais pas cela un drame et qu’il y a des éléments inclus dans une émission pour la rendre intéressante. Défendant l’angle émotionnel du spectacle, elle a déclaré que seuls le chant et la danse rendraient le spectacle ennuyeux et que les créateurs ajoutent donc derrière l’histoire des candidats et de leurs sacrifices. Et c’est la raison pour laquelle ils se connectent au spectacle et sont motivés par leur réussite après des luttes. tandis que l’histoire de la richesse de Neha Kakkar est également inspirante. Neha Kakkar, qui est la juge d’Indian Idol, était candidate à la même émission et elle a parcouru un long chemin.