Indian Idol 13 : la star d’Aashiqui, Anu Aggarwal, affirme que ses clichés ont été supprimés par les créateurs ; dit: “J’ai assez parlé mais pas un mot n’a été montré dans la télédiffusion”

Le récent épisode d’Indian Idol 13 a accueilli le casting d’Aashiqui comprenant Anu Aggarwal, Rahul Roy et Deepak Tijori et le chanteur Kumar Sanu. Alors que l’équipe a eu beaucoup de moments amusants et nostalgiques sur les plateaux, Anu Aggarwal a été très déçue par les créateurs du montage de ses clichés.

Exprimant son mécontentement face au développement, Anu a déclaré à India.com dans une interview que les créateurs avaient choisi de la retirer du cadre alors qu’elle était assise juste à côté de Rahul et Deepak. Bien qu’elle ait dit qu’étant une Sanyasi, elle n’a pas du tout d’ego, mais de telles choses l’attristent.

“J’ai assez parlé mais pas un mot n’a été montré dans l’émission télévisée. Je parle couramment l’hindi. Je ne suis pas intéressé par pourquoi? J’ai laissé tomber. Je ne veux pas du tout me mettre sur la défensive et je ne veux pas pour blâmer Sony, l’éditeur ou qui que ce soit”, a-t-elle déclaré.

Elle a exprimé sa tristesse face aux coupures car elle sentait que ce qu’elle parlait était si motivant qu’il ne pouvait pas être transmis. Elle a dit qu’elle ne se souciait pas qu’elle ne soit pas incluse dans le cadre, mais les mots qu’elle a prononcés comptaient pour elle, ce qui aurait pu inspirer les gens, comme nous sommes tous inspirés par les voyages des autres.

Parlant des scènes supprimées d’Indian Idol 13, Anu a déclaré que lorsqu’elle est entrée sur scène, les gens applaudissaient, y compris Kumar Sanu. C’était une gratitude totale, mais malheureusement, il n’a pas pu se rendre à la télédiffusion.

Indian Idol 13 est actuellement jugé par Neha Kakkar, Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya et hébergé par Aditya Narayan. L’émission de téléréalité chantée est diffusée tous les samedis et dimanches à 20 h.