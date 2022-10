Indian Idol 13 : Govinda offre un film au candidat Vineet Singh ; dit: ‘Vous avez des parties de moi et le nom de ma femme’

La star de Bollywood Govinda et sa femme Sunita Ahuja ont récemment honoré l’émission de télé-réalité chantante Indian Idol 13 et ont été vus s’amusant à écouter les concurrents. Mais un concurrent qui a touché le cœur de Govinda était Vineet Singh qui a terrassé l’acteur avec ses talents de chanteuse.

Au cours de l’épisode, Vineet a joué sur Neeche Phoolon Ki Dukan de la comédie dramatique de 2000 Joru Ka Ghulam avec Govinda et Twinkle Khanna. Après avoir été témoin de la performance puissante et énergique de Vineet sur scène, Govinda lui a offert une chance de chanter dans son prochain film.

“Vous allez chanter dans mon prochain film”, a déclaré Govinda à Vineet tout en partageant le jury avec Neha Kakkar, Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani. Sa femme Sunita Ahuja a également fait l’éloge de Vineet en disant qu’elle est sa plus grande fan. “Je suis votre plus grande fan. N’arrêtez jamais de chanter. Les gens vont vous démotiver, mais vous devriez continuer à chanter et ne jamais vous arrêter”, a-t-elle déclaré.

Tout en louant Vineet, Govinda a adressé ses meilleurs vœux et a dit au candidat qu’il allait réussir dans sa carrière car il avait certaines parties de son nom et de celui de sa femme en son nom. “Vous aurez beaucoup de succès dans votre carrière car en votre nom, vous avez des parties de moi et le nom de ma femme (Vi + Nit)”, a-t-il déclaré.

La chanteuse Neha Kakkar, qui fait partie du jury avec Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani, a également exprimé son goût pour son chant et l’a qualifié de “chanteur confiant”. “Aujourd’hui, vous ressemblez à un chanteur très confiant qui sait qu’il est une superstar. Aujourd’hui, je peux dire que Vineet Singh est de retour”, a-t-elle ajouté.

Indian Idol 13 est diffusé sur Sony Entertainment Television.