Indian Idol 13: Amit Kumar fait l’éloge d’un candidat après avoir vivement critiqué l’ensemble de l’émission l’année dernière

Le chanteur vétéran Amit Kumar et fils de Kishore Kumar avait brutalement critiqué les créateurs d’Indian Idol 12, les juges de l’émission et ses concurrents lorsqu’il était apparu en tant qu’invité dans l’épisode spécial de Kishore Kumar l’année dernière. Il a de nouveau honoré l’émission cette année et a fait l’éloge d’un concurrent dans un autre épisode spécial de Kishore Kumar.

Au cours de l’épisode, la candidate d’Indian Idol 13 Debosmita Roy de Kolkata a étonné Amit Kumar, y compris les juges Himesh Reshammiya, Neha Kakkar et Vishal Dadlani en choisissant une piste difficile Tere Mere Milan Ki Yeh Raina. La chanson est inspirée de la chanson bengali Jodi Taare Nayi Chini Go Sheki chantée à l’origine par Kishore Kumar. Il a été recomposé par SD Burman pour la version hindi du film Abhimaan de 1973.

Après avoir écouté la performance de Debosmita, Amit a déclaré : “Magnifiquement chanté. Kya awaaz hai ! (Quelle voix) La façon dont vous avez ressenti la chanson et l’avez chantée était exceptionnelle. Selon moi, vous serez bientôt la voix de notre industrie.” Il lui a même donné un autographe sur le micro doré qu’elle a reçu lors des auditions. Himesh l’a également félicitée et a déclaré que sa voix est divine et touche le cœur de chaque auditeur.

Cela a été une surprise car Amit avait exprimé son mécontentement total face à l’émission de télé-réalité chantée et avait déclaré qu’on lui avait demandé de féliciter les candidats. Il avait également détesté la façon dont les juges rendaient hommage à son défunt père. Reste à savoir si Amit sera satisfait de la spéciale Kishore Kumar de cette année.