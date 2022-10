Indian Idol 13: Amit Kumar apparaîtra à nouveau en tant qu’invité après avoir exposé l’émission de télé-réalité chantée [Watch Promo]

Idole Indienne 13 est l’une des émissions de télé-réalité chantées les plus populaires et les plus regardées du pays. Et il a également eu sa juste part de controverses, surtout depuis la dernière saison. Cette année, le spectacle a également commencé sur une note controversée lorsque Rito Riba n’a pas été sélectionné dans le top 15 en tant que candidat. Les internautes s’en sont pris aux créateurs. Parlant des controverses, l’année dernière, Amit Kumar a fait quelques révélations après l’épisode qui ont choqué tout le monde. Et maintenant, le chanteur-compositeur vétéran va à nouveau apparaître en tant qu’invité spécial dans l’émission. Oui, tu l’as bien lu.

Kishore Kumar spécial dans Indian Idol 13 avec Amit Kumar en tant qu’invité

Ainsi, les créateurs vont organiser des épisodes spéciaux en hommage au regretté chanteur-compositeur et acteur légendaire, Kishore Kumar, dans la semaine à venir sur Indian Idol 13. Et pour la même chose, son fils, Amit Kumar, également chanteur, compositeur et acteur, ornera l’émission de télé-réalité chantée. Une promo mettant en vedette Amit Kumar a été publiée par la chaîne sur ses poignées de médias sociaux.

La promo indique que les fans et le public pourront profiter des mélodies de Kishore Kumar avec Amit Kumar. La promo présente également l’un des concurrents les plus populaires Rishi Singh. Il chante Dilbar Mere, qui était l’un des nombreux succès emblématiques de Kishore Kumar. Il reçoit un cri pour avoir bien chanté la chanson.

Découvrez la promo Indian Idol 13 de Rishi Singh avec Amit Kumar ici:

Amit Kumar et la controverse Indian Idol 12

L’année dernière, après avoir joué dans un épisode spécial de Kishore Kumar, Amit Kumar a affirmé que les créateurs lui avaient demandé de féliciter les candidats même s’il n’aimait pas leurs chansons. Amit Kumar avait dit à TOI qu’il n’appréciait pas du tout les performances et avait fait ce qu’on lui avait dit. Il a également demandé un scénario à l’avance. Ses commentaires ont fait sensation dans l’industrie de la musique.

Indian Idol 13 a Himesh Reshammiya, Neha Kakkar et Vishal Dadlani sur le jury avec Aditya Narayan comme hôte.